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МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2022
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МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году
МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2022
МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году
Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% - до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:50
2022-05-18T22:08
экономика
цены на нефть
россия
европа
снг
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% - до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут на 65% – до 453 долларов, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития.Стоимость газа из России для стран дальнего зарубежья в текущем году ожидается, по базовому сценарию, на уровне 523,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 71,8% выше показателя 2021 года – 304,6 доллара. Аналогичный показатель на следующие три года ниже: 431,1 доллара, 381 доллар и 336,7 доллара за тысячу кубометров соответственно.Среднеконтрактные же цены на газ из России, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут, согласно базовому сценарию, до 453 долларов за тысячу кубометров, ожидают в Минэкономразвития. Так, показатель увеличится на 65,1%. В прошлом же году среднеконтрактные цены составляли 274,3 доллара. Что касается следующей трехлетки, показатель может составить 374,1 доллара, 334,4 доллара и 295 долларов соответственно.Ощутимый рост цен в Европе начался с апреля-мая прошлого года. Тогда котировки на споте по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Котировки уже в декабре выросли вдвое, однако в начале года немного снизились. Исторический максимум на фьючерсном рынке был достигнут в марте и составил 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220514/razreshenie-1788524452.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, снг, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
21:50 18.05.2022 (обновлено: 22:08 18.05.2022)
 
МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году

МЭР России повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья в 2022 г до 523,3 доллара

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% - до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут на 65% – до 453 долларов, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития.
Стоимость газа из России для стран дальнего зарубежья в текущем году ожидается, по базовому сценарию, на уровне 523,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 71,8% выше показателя 2021 года – 304,6 доллара. Аналогичный показатель на следующие три года ниже: 431,1 доллара, 381 доллар и 336,7 доллара за тысячу кубометров соответственно.
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 14:40
В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщили СМИ
Среднеконтрактные же цены на газ из России, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут, согласно базовому сценарию, до 453 долларов за тысячу кубометров, ожидают в Минэкономразвития. Так, показатель увеличится на 65,1%. В прошлом же году среднеконтрактные цены составляли 274,3 доллара. Что касается следующей трехлетки, показатель может составить 374,1 доллара, 334,4 доллара и 295 долларов соответственно.
Ощутимый рост цен в Европе начался с апреля-мая прошлого года. Тогда котировки на споте по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Котировки уже в декабре выросли вдвое, однако в начале года немного снизились. Исторический максимум на фьючерсном рынке был достигнут в марте и составил 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Афипский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:09В России
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