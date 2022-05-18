https://ria.ru/20220518/mer-1789350717.html

МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году

МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2022

МЭР повысило прогноз цены на газ для дальнего зарубежья на 72% в 2022 году

Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% - до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:50

2022-05-18T21:50

2022-05-18T22:08

экономика

цены на нефть

россия

европа

снг

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% - до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут на 65% – до 453 долларов, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития.Стоимость газа из России для стран дальнего зарубежья в текущем году ожидается, по базовому сценарию, на уровне 523,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 71,8% выше показателя 2021 года – 304,6 доллара. Аналогичный показатель на следующие три года ниже: 431,1 доллара, 381 доллар и 336,7 доллара за тысячу кубометров соответственно.Среднеконтрактные же цены на газ из России, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут, согласно базовому сценарию, до 453 долларов за тысячу кубометров, ожидают в Минэкономразвития. Так, показатель увеличится на 65,1%. В прошлом же году среднеконтрактные цены составляли 274,3 доллара. Что касается следующей трехлетки, показатель может составить 374,1 доллара, 334,4 доллара и 295 долларов соответственно.Ощутимый рост цен в Европе начался с апреля-мая прошлого года. Тогда котировки на споте по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Котировки уже в декабре выросли вдвое, однако в начале года немного снизились. Исторический максимум на фьючерсном рынке был достигнут в марте и составил 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220514/razreshenie-1788524452.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/kreml-1789248590.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, европа, снг, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)