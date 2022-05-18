https://ria.ru/20220518/marokko-1789198679.html

Власти Марокко отменили ПЦР-тест для въезда в королевство

Власти Марокко отменили ПЦР-тест для въезда в королевство - РИА Новости, 18.05.2022

Власти Марокко отменили ПЦР-тест для въезда в королевство

Власти Марокко отменили требование иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну "с учетом улучшения эпидемиологической обстановки",... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:13

2022-05-18T12:13

2022-05-18T12:13

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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Власти Марокко отменили требование иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну "с учетом улучшения эпидемиологической обстановки", сообщило в среду информационное агентство MAP.Путешественникам необходим лишь паспорт вакцинации ( "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны) и заполнение анкеты здоровья. По прибытии в аэропорты в случайном порядке будут проводиться тест на антиген. Однако непривитых ждет 10-дневный карантин.Прямого авиасообщения с Россией нет, можно добраться с пересадкой в Каире или Стамбуле.Ранее в феврале власти Марокко в связи с возобновлением международного авиасообщения ввели новые правила въезда в королевство. Совершеннолетним пассажирам было необходимо иметь сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста не старше 48 часов.

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