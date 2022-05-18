https://ria.ru/20220518/mali-1789341796.html
Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом
Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 18.05.2022
Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом
Глава МИД Мали Абдулай Диоп находится с рабочим визитом в России с целью укрепления взаимодействия между двумя странами, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:43
2022-05-18T20:43
2022-05-18T20:43
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп находится с рабочим визитом в России с целью укрепления взаимодействия между двумя странами, заявил РИА Новости представитель малийского внешнеполитического ведомства Самюэль Сайе.Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20220516/mali-1788713134.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия
Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом
Глава МИД Мали Диоп прибыл в Россию с рабочим визитом
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп находится с рабочим визитом в России с целью укрепления взаимодействия между двумя странами, заявил РИА Новости представитель малийского внешнеполитического ведомства Самюэль Сайе.
"Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулай Диоп прибыл в Москву в сопровождении высокопоставленной делегации. Рабочий визит нацелен на укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Мали и Россией", - заявил представитель МИД африканской страны.
Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали
в ночь на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако
. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.
Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.