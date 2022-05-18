https://ria.ru/20220518/mali-1789341796.html

Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом

Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 18.05.2022

Глава МИД Мали прибыл в Россию с рабочим визитом

Глава МИД Мали Абдулай Диоп находится с рабочим визитом в России с целью укрепления взаимодействия между двумя странами, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:43

2022-05-18T20:43

2022-05-18T20:43

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мали

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп находится с рабочим визитом в России с целью укрепления взаимодействия между двумя странами, заявил РИА Новости представитель малийского внешнеполитического ведомства Самюэль Сайе.Ранее министерство территориального управления и децентрализации страны заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20220516/mali-1788713134.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мали, россия