https://ria.ru/20220518/kultura-1789234605.html

Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая

Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая - РИА Новости, 18.05.2022

Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая

Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:23

2022-05-18T14:23

2022-05-18T14:29

культура

новости культуры

владимир толстой

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602482697_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_41501c5731d05549142e861f42e36a13.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Ранее он сообщал РИА Новости, что вручение госпремий состоится в Кремле 12 июня, а Совет по культуре будет предшествовать вручению. Само заседание, по его словам, будет проходить без участия президента."Да, завтра Совет по культуре состоится. Как обычно, когда мы проводим рабочие заседания, это будет на Старой площади, в администрации президента", — сказал собеседник агентства.Государственная премия РФ вручается президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно за вклад в развитие культуры, искусства, науки, техники – лауреаты получают 10 миллионов рублей, а также диплом и почетный знак. С 1992 года вручение проходит в Кремле.

https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, владимир толстой, россия