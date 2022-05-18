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Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая - РИА Новости, 18.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220518/kultura-1789234605.html
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая - РИА Новости, 18.05.2022
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая
Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:23
2022-05-18T14:29
культура
новости культуры
владимир толстой
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Ранее он сообщал РИА Новости, что вручение госпремий состоится в Кремле 12 июня, а Совет по культуре будет предшествовать вручению. Само заседание, по его словам, будет проходить без участия президента."Да, завтра Совет по культуре состоится. Как обычно, когда мы проводим рабочие заседания, это будет на Старой площади, в администрации президента", — сказал собеседник агентства.Государственная премия РФ вручается президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно за вклад в развитие культуры, искусства, науки, техники – лауреаты получают 10 миллионов рублей, а также диплом и почетный знак. С 1992 года вручение проходит в Кремле.
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новости культуры, владимир толстой, россия
14:23 18.05.2022 (обновлено: 14:29 18.05.2022)
 
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая

Советник президента Толстой подтвердил, что Совет по культуре состоится 19 мая

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Толстой во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Владимир Толстой во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Ранее он сообщал РИА Новости, что вручение госпремий состоится в Кремле 12 июня, а Совет по культуре будет предшествовать вручению. Само заседание, по его словам, будет проходить без участия президента.
"Да, завтра Совет по культуре состоится. Как обычно, когда мы проводим рабочие заседания, это будет на Старой площади, в администрации президента", — сказал собеседник агентства.
Государственная премия РФ вручается президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно за вклад в развитие культуры, искусства, науки, техники – лауреаты получают 10 миллионов рублей, а также диплом и почетный знак. С 1992 года вручение проходит в Кремле.
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:11Культура
Более двух тысяч учреждений культуры примут участие в акции "Ночь музеев"
 
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