https://ria.ru/20220518/kultura-1789234605.html
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая - РИА Новости, 18.05.2022
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая
Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:23
2022-05-18T14:23
2022-05-18T14:29
культура
новости культуры
владимир толстой
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Ранее он сообщал РИА Новости, что вручение госпремий состоится в Кремле 12 июня, а Совет по культуре будет предшествовать вручению. Само заседание, по его словам, будет проходить без участия президента."Да, завтра Совет по культуре состоится. Как обычно, когда мы проводим рабочие заседания, это будет на Старой площади, в администрации президента", — сказал собеседник агентства.Государственная премия РФ вручается президентом РФ Владимиром Путиным ежегодно за вклад в развитие культуры, искусства, науки, техники – лауреаты получают 10 миллионов рублей, а также диплом и почетный знак. С 1992 года вручение проходит в Кремле.
https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, владимир толстой, россия
14:23 18.05.2022 (обновлено: 14:29 18.05.2022)
Заседание Совета по культуре пройдет 19 мая
Советник президента Толстой подтвердил, что Совет по культуре состоится 19 мая
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заседание Совета по культуре состоится 19 мая в администрации президента, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Ранее он сообщал РИА Новости, что вручение госпремий состоится в Кремле 12 июня, а Совет по культуре будет предшествовать вручению. Само заседание, по его словам, будет проходить без участия президента.
"Да, завтра Совет по культуре состоится. Как обычно, когда мы проводим рабочие заседания, это будет на Старой площади, в администрации президента", — сказал собеседник агентства.
Государственная премия РФ
вручается президентом РФ Владимиром Путиным
ежегодно за вклад в развитие культуры, искусства, науки, техники – лауреаты получают 10 миллионов рублей, а также диплом и почетный знак. С 1992 года вручение проходит в Кремле.