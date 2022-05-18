https://ria.ru/20220518/kultura-1789209018.html
"Отменить" Россию путем запрета ее культуры невозможно, заявила Голикова
"Отменить" Россию путем запрета ее культуры невозможно, заявила Голикова - РИА Новости, 18.05.2022
"Отменить" Россию путем запрета ее культуры невозможно, заявила Голикова
Попытки отмены русской культуры недружественными странами вызывают удивление, они направлены на "отмену России", российского народа, но это невозможно , заявила РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:46
2022-05-18T12:46
2022-05-18T12:50
культура
россия
вольтер
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Попытки отмены русской культуры недружественными странами вызывают удивление, они направлены на "отмену России", российского народа, но это невозможно , заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она добавила, что когда сегодня мы видим попытку отмены российской культуры недружественными странами, это, "мягко говоря, вызывает удивление". "Потому что, когда мы думаем о себе, как мы бы в этой ситуации поступали, нам даже в голову не приходит отменить Моцарта, Бетховена, Вольтера... Вклад России невозможно померить. Российская культура - это часть мировой культуры", - подчеркнула Голикова.По ее словам, теперь в недружественных странах не хотят слушать на улицах русский язык, хотя раньше это очень хорошо воспринималось, но это невозможно запретить. На этом языке написаны произведения, которыми гордится весь мир, на этом языке говорит население одной шестой суши.Вице-премьер выразила надежду, что скоро у западных стран придёт осознание ошибочности такой позиции. Сохранение языков - это абсолютный приоритет, который поддерживается на государственном уровне, пояснила она."Мы ещё всему миру расскажем, как хорошо знать русский язык", - подчеркнула Голикова.
https://ria.ru/20220516/bashmet-1788866976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вольтер, татьяна голикова
12:46 18.05.2022 (обновлено: 12:50 18.05.2022)
"Отменить" Россию путем запрета ее культуры невозможно, заявила Голикова
Голикова: попытки отмены русской культуры направлены на "отмену России", но это невозможно
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Попытки отмены русской культуры недружественными странами вызывают удивление, они направлены на "отмену России", российского народа, но это невозможно , заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Посредством отмены культуры они пытаются отменить Россию, российский народ. Но это невозможно, именно потому что, то наследие – духовно-нравственное, историческое, культурное наследие, которые мы сегодня имеем, мы этим и крепки. Это нас и объединяет, и солидаризирует", - сказала Голикова в ходе марафона "Новые горизонты. Мы вместе".
Она добавила, что когда сегодня мы видим попытку отмены российской культуры недружественными странами, это, "мягко говоря, вызывает удивление". "Потому что, когда мы думаем о себе, как мы бы в этой ситуации поступали, нам даже в голову не приходит отменить Моцарта, Бетховена, Вольтера
... Вклад России
невозможно померить. Российская культура - это часть мировой культуры", - подчеркнула Голикова.
По ее словам, теперь в недружественных странах не хотят слушать на улицах русский язык, хотя раньше это очень хорошо воспринималось, но это невозможно запретить. На этом языке написаны произведения, которыми гордится весь мир, на этом языке говорит население одной шестой суши.
Вице-премьер выразила надежду, что скоро у западных стран придёт осознание ошибочности такой позиции. Сохранение языков - это абсолютный приоритет, который поддерживается на государственном уровне, пояснила она.
"Мы ещё всему миру расскажем, как хорошо знать русский язык", - подчеркнула Голикова.