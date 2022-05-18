Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич заявил о возросшем давлении Запада по вопросу Косово из-за Украины
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Запад усилил и будет усиливать давление на официальный Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово из-за спецоперации России на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент России Владимир Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Глава сербского государства в среду встретился с руководством Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием, которых проинформировал о политической ситуации.
"С того дня, когда президент РФ (Владимир Путин) сказал, на чем основывается вторжение на Украину в формально-правовом и политическом смысле, с того момента все западные силы работают над тем, чтобы ускоренно распутать косовско-метохийский узел, чтобы выбить этот аргумент из рук президента России. И не сомневайтесь в том, что слышу это на каждом месте в Европе и на Западе", - заявил Вучич собравшимся.
"Конечно, россияне нашли их (Запада – ред.) ошибки из прошлого и используют их в своих целях. Логичное поведение. Для нас это дополнительный груз и трудности. К тому же, мы единственная страна в Европе, в данный момент, которая не ввела санкции против Российской Федерации, находимся под огромным давлением, это создает нам огромные проблемы, и эти проблемы будут все больше", - подчеркнул президент Сербии, добавив, что в дальнейшем власти будут принимать решения в интересах страны и граждан, "сохранять мир и моральные ценности".
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.