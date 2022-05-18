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Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/kosovo-1789284412.html
Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич
Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 18.05.2022
Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич
Запад усилил и будет усиливать давление на официальный Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово из-за спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:58
2022-05-18T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
александр вучич
украина
косово
нато
россия
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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Запад усилил и будет усиливать давление на официальный Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово из-за спецоперации России на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.Президент России Владимир Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.Глава сербского государства в среду встретился с руководством Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием, которых проинформировал о политической ситуации."С того дня, когда президент РФ (Владимир Путин) сказал, на чем основывается вторжение на Украину в формально-правовом и политическом смысле, с того момента все западные силы работают над тем, чтобы ускоренно распутать косовско-метохийский узел, чтобы выбить этот аргумент из рук президента России. И не сомневайтесь в том, что слышу это на каждом месте в Европе и на Западе", - заявил Вучич собравшимся."Конечно, россияне нашли их (Запада – ред.) ошибки из прошлого и используют их в своих целях. Логичное поведение. Для нас это дополнительный груз и трудности. К тому же, мы единственная страна в Европе, в данный момент, которая не ввела санкции против Российской Федерации, находимся под огромным давлением, это создает нам огромные проблемы, и эти проблемы будут все больше", - подчеркнул президент Сербии, добавив, что в дальнейшем власти будут принимать решения в интересах страны и граждан, "сохранять мир и моральные ценности".Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220513/kosovo-1788289292.html
https://ria.ru/20220421/serbiya-1784732435.html
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в мире, сербия, александр вучич, украина, косово, нато, россия, ситуация в днр и лнр
16:58 18.05.2022
 
Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич заявил о возросшем давлении Запада по вопросу Косово из-за Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Запад усилил и будет усиливать давление на официальный Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово из-за спецоперации России на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент России Владимир Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:12
Косово подало заявку в Совет Европы благодаря Украине, заявили в Приштине
Глава сербского государства в среду встретился с руководством Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием, которых проинформировал о политической ситуации.
"С того дня, когда президент РФ (Владимир Путин) сказал, на чем основывается вторжение на Украину в формально-правовом и политическом смысле, с того момента все западные силы работают над тем, чтобы ускоренно распутать косовско-метохийский узел, чтобы выбить этот аргумент из рук президента России. И не сомневайтесь в том, что слышу это на каждом месте в Европе и на Западе", - заявил Вучич собравшимся.
"Конечно, россияне нашли их (Запада – ред.) ошибки из прошлого и используют их в своих целях. Логичное поведение. Для нас это дополнительный груз и трудности. К тому же, мы единственная страна в Европе, в данный момент, которая не ввела санкции против Российской Федерации, находимся под огромным давлением, это создает нам огромные проблемы, и эти проблемы будут все больше", - подчеркнул президент Сербии, добавив, что в дальнейшем власти будут принимать решения в интересах страны и граждан, "сохранять мир и моральные ценности".
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 15:41
Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:37
Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияАлександр ВучичУкраинаКосовоНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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