https://ria.ru/20220518/kosovo-1789284412.html

Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич

Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 18.05.2022

Запад усилил давление на Белград по вопросу Косово, заявил Вучич

Запад усилил и будет усиливать давление на официальный Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово из-за спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:58

2022-05-18T16:58

2022-05-18T16:58

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Запад усилил и будет усиливать давление на официальный Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово из-за спецоперации России на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.Президент России Владимир Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.Глава сербского государства в среду встретился с руководством Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием, которых проинформировал о политической ситуации."С того дня, когда президент РФ (Владимир Путин) сказал, на чем основывается вторжение на Украину в формально-правовом и политическом смысле, с того момента все западные силы работают над тем, чтобы ускоренно распутать косовско-метохийский узел, чтобы выбить этот аргумент из рук президента России. И не сомневайтесь в том, что слышу это на каждом месте в Европе и на Западе", - заявил Вучич собравшимся."Конечно, россияне нашли их (Запада – ред.) ошибки из прошлого и используют их в своих целях. Логичное поведение. Для нас это дополнительный груз и трудности. К тому же, мы единственная страна в Европе, в данный момент, которая не ввела санкции против Российской Федерации, находимся под огромным давлением, это создает нам огромные проблемы, и эти проблемы будут все больше", - подчеркнул президент Сербии, добавив, что в дальнейшем власти будут принимать решения в интересах страны и граждан, "сохранять мир и моральные ценности".Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220513/kosovo-1788289292.html

https://ria.ru/20220421/serbiya-1784732435.html

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, украина, косово, нато, россия, ситуация в днр и лнр