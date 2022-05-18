https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789337221.html

Новая волна коронавируса в Крыму ожидается в июне, заявил Аксенов

Новая волна коронавируса в Крыму ожидается в июне, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.05.2022

Новая волна коронавируса в Крыму ожидается в июне, заявил Аксенов

Новая волна заражения коронавирусом ожидается в Крыму в июне, рекомендация носить маски на полуострове остаётся в силе, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:02

2022-05-18T20:02

2022-05-18T20:36

распространение коронавируса

общество

миллет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Новая волна заражения коронавирусом ожидается в Крыму в июне, рекомендация носить маски на полуострове остаётся в силе, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.Он добавил, что рекомендация ношения масок в Крыму в публичных местах и общественном транспорте остается. Другие ограничения на полуострове практически отменены, добавил он.Ежесуточная заболеваемость в республике COVID-19 последний месяц не превышает нескольких десятков человек. Госпитализировано за последние сутки 13 человек, выздоровело 42, умерло 2 пациента.

https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789249738.html

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общество, миллет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым