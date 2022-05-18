https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789287916.html

В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5

В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 - РИА Новости, 18.05.2022

В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку, сообщает Университетская больница данного региона (Tyks). РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:11

2022-05-18T17:11

2022-05-18T17:11

распространение коронавируса

в мире

здоровье

здоровье - общество

центральная америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_c73078c55defc0fc77dbcbd2038953cf.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку, сообщает Университетская больница данного региона (Tyks).Этот вариант вируса был обнаружен у финского путешественника, вернувшегося из Центральной Америки, уточняется в сообщении.В мире зарегистрировано около 760 случаев данного варианта коронавируса в 19 странах, сообщает организация.

https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html

центральная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье, здоровье - общество, центральная америка