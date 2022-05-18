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В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 - РИА Новости, 18.05.2022
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В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5
В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 - РИА Новости, 18.05.2022
В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5
Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку, сообщает Университетская больница данного региона (Tyks). РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:11
2022-05-18T17:11
распространение коронавируса
в мире
здоровье
здоровье - общество
центральная америка
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку, сообщает Университетская больница данного региона (Tyks).Этот вариант вируса был обнаружен у финского путешественника, вернувшегося из Центральной Америки, уточняется в сообщении.В мире зарегистрировано около 760 случаев данного варианта коронавируса в 19 странах, сообщает организация.
https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html
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в мире, здоровье, здоровье - общество, центральная америка
17:11 18.05.2022
 
В Финляндии впервые обнаружили подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружили в финском городе Турку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник медучреждения в защитном костюме
Сотрудник медучреждения в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку, сообщает Университетская больница данного региона (Tyks).
"Лаборатория клинической микробиологии Tyks Laboratories обнаружила коронавируса BA.5, так называемого южноафриканского варианта, на юго-западе Финляндии. Это первое обнаружение южноафриканского варианта омикрона в Финляндии", - говорится в сообщении.
Этот вариант вируса был обнаружен у финского путешественника, вернувшегося из Центральной Америки, уточняется в сообщении.
В мире зарегистрировано около 760 случаев данного варианта коронавируса в 19 странах, сообщает организация.
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