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Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789278743.html
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19
Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:41
2022-05-18T16:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
латинская америка
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у пациентов, госпитализированных с COVID-19, говорится в отчете об исследовании, опубликованном в научном журнале eLife.Согласно отчету, устройство использует 12 клинических показателей крови, которые измеряются у пациентов при поступлении в больницу. Аппарат способен выявить риск смерти от коронавируса за девять дней до клинического исхода независимо от штамма и наличия вакцинации у пациента.Таким образом устройство помогает врачам в принятии решений о пациентах, нуждающихся в наиболее интенсивной терапии, и о способах их лечения.Аппарат проходил машинное обучение и испытания с 2020 по 2022 год. Его испытали на себе более 29 тысяч пациентов с COVID-19 из 150 больниц в Испании, США и Латинской Америке.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, в мире
16:41 18.05.2022
 
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19

Ученые разработали аппарат на базе ИИ для выявления риска смерти у пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у пациентов, госпитализированных с COVID-19, говорится в отчете об исследовании, опубликованном в научном журнале eLife.
"Мы разработали и проверяем устройство CODOP на базе машинного обучения для прогнозирования клинического исхода у госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в отчете.
Согласно отчету, устройство использует 12 клинических показателей крови, которые измеряются у пациентов при поступлении в больницу. Аппарат способен выявить риск смерти от коронавируса за девять дней до клинического исхода независимо от штамма и наличия вакцинации у пациента.
Таким образом устройство помогает врачам в принятии решений о пациентах, нуждающихся в наиболее интенсивной терапии, и о способах их лечения.
Аппарат проходил машинное обучение и испытания с 2020 по 2022 год. Его испытали на себе более 29 тысяч пациентов с COVID-19 из 150 больниц в Испании, США и Латинской Америке.
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