https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789278743.html

Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19

Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022

Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19

Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:41

2022-05-18T16:41

2022-05-18T16:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

латинская америка

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у пациентов, госпитализированных с COVID-19, говорится в отчете об исследовании, опубликованном в научном журнале eLife.Согласно отчету, устройство использует 12 клинических показателей крови, которые измеряются у пациентов при поступлении в больницу. Аппарат способен выявить риск смерти от коронавируса за девять дней до клинического исхода независимо от штамма и наличия вакцинации у пациента.Таким образом устройство помогает врачам в принятии решений о пациентах, нуждающихся в наиболее интенсивной терапии, и о способах их лечения.Аппарат проходил машинное обучение и испытания с 2020 по 2022 год. Его испытали на себе более 29 тысяч пациентов с COVID-19 из 150 больниц в Испании, США и Латинской Америке.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

латинская америка

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, в мире