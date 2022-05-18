https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789278743.html
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19
Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:41
2022-05-18T16:41
2022-05-18T16:41
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у пациентов, госпитализированных с COVID-19, говорится в отчете об исследовании, опубликованном в научном журнале eLife.Согласно отчету, устройство использует 12 клинических показателей крови, которые измеряются у пациентов при поступлении в больницу. Аппарат способен выявить риск смерти от коронавируса за девять дней до клинического исхода независимо от штамма и наличия вакцинации у пациента.Таким образом устройство помогает врачам в принятии решений о пациентах, нуждающихся в наиболее интенсивной терапии, и о способах их лечения.Аппарат проходил машинное обучение и испытания с 2020 по 2022 год. Его испытали на себе более 29 тысяч пациентов с COVID-19 из 150 больниц в Испании, США и Латинской Америке.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, в мире
Ученые разработали аппарат для выявления риска смерти у больных COVID-19
Ученые разработали аппарат на базе ИИ для выявления риска смерти у пациентов с COVID-19
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у пациентов, госпитализированных с COVID-19, говорится в отчете
об исследовании, опубликованном в научном журнале eLife.
"Мы разработали и проверяем устройство CODOP на базе машинного обучения для прогнозирования клинического исхода у госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в отчете.
Согласно отчету, устройство использует 12 клинических показателей крови, которые измеряются у пациентов при поступлении в больницу. Аппарат способен выявить риск смерти от коронавируса за девять дней до клинического исхода независимо от штамма и наличия вакцинации у пациента.
Таким образом устройство помогает врачам в принятии решений о пациентах, нуждающихся в наиболее интенсивной терапии, и о способах их лечения.
Аппарат проходил машинное обучение и испытания с 2020 по 2022 год. Его испытали на себе более 29 тысяч пациентов с COVID-19 из 150 больниц в Испании, США и Латинской Америке.