https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789249738.html

В России за сутки госпитализировали 2395 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2395 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2395 заболевших COVID-19

За сутки в России выявлено 4 732 новых случаев COVID-19, более 2,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 106 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:13

2022-05-18T15:13

2022-05-18T15:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За сутки в России выявлено 4 732 новых случаев COVID-19, более 2,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 106 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 18 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2395 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,6%", — говорится в сообщении. Согласно нему, рост числа госпитализаций произошел в 29 субъектах, снижение — в 50 регионах, ситуация не изменилась в шести регионах. За сутки выздоровели 6 134 человека, или на 2,5% больше в сравнении с данными от 17 мая."Выявлено 4 732 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 106 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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