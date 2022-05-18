В России за сутки госпитализировали 2395 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4732 новых случая COVID-19, выздоровели 6134, умерли 106 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За сутки в России выявлено 4 732 новых случаев COVID-19, более 2,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 106 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 18 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2395 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,6%", — говорится в сообщении. Согласно нему, рост числа госпитализаций произошел в 29 субъектах, снижение — в 50 регионах, ситуация не изменилась в шести регионах. За сутки выздоровели 6 134 человека, или на 2,5% больше в сравнении с данными от 17 мая.
"Выявлено 4 732 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 106 человек", - говорится в сообщении.
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