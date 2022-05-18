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В Якутске проходит межрегиональная конференция госпитальных педагогов - РИА Новости, 18.05.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220518/konferentsiya-1789155917.html
В Якутске проходит межрегиональная конференция госпитальных педагогов
В Якутске проходит межрегиональная конференция госпитальных педагогов - РИА Новости, 18.05.2022
В Якутске проходит межрегиональная конференция госпитальных педагогов
Межрегиональная конференция госпитальных педагогов федерального проекта "УчимЗнаем" во второй раз проходит в городе Якутске, сообщил руководитель проекта... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:54
2022-05-18T08:54
республика саха (якутия)
общество
якутск
россия
приморский край
снг
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Межрегиональная конференция госпитальных педагогов федерального проекта "УчимЗнаем" во второй раз проходит в городе Якутске, сообщил руководитель проекта госпитальной школы России Сергей Шариков в ходе конференции.В рамках конференции московская команда проекта "УчимЗнаем" совместно с госпитальными педагогами Якутии, а также Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев и Республики Коми участвуют в образовательных дискуссиях по госпитальной педагогике."С 2018 года здесь, в Республике Саха (Якутия), открылась межрегиональная площадка федерального проекта "УчимЗнаем", цель которого сделать жизнь детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах, как можно более благополучной. А это зависит от того, чем насыщена эта жизнь между медицинскими процедурами, тяжелым лечением. Эти дети должны быть вовлечены в социальную жизнь, связанную со школой… Очень важно, что этот проект охватывает всю Россию, потому что наши дети, тяжелобольные дети, мигрируют по стационарам… Где бы они не находились, очень важно, чтобы сохранилась вот эта среда госпитальных школ… Сегодня уже в 55 регионах нашей страны открыты такие площадки. Кроме того, такие же школы мы помогаем создавать в странах СНГ", - рассказал журналистам руководитель проектного офиса "УчимЗнаем".Шариков отметил, что в рамках конференции не только идет профессиональное обучение госпитальных педагогов. "Мы обращаемся и ко всем педагогам, чтобы наши дети выздоравливали, возвращались в родные школы и получали там такую же всеобъемлющую поддержку… Сегодня накоплен большой опыт в самых разных детских больницах, нам есть, что обсуждать. И очень важно, что у нас, на федеральном проекте "УчимЗнаем", уже есть наши ученики, которые вернулись к нам госпитальными педагогами", - заявил он.В свою очередь депутат регионального парламента, председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева подчеркнула, что региональная площадка госпитальной школы проекта "УчимЗнаем" в Якутии была открыта в сентябре 2018 года на базе республиканской больницы №1 – Национального центра медицины. Сегодня дискуссионные площадки и практические занятия конференции пройдут на базе инклюзивной школы №35 Якутска и республиканской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната."То, что конференция проходит именно в Якутии, очень символично, потому что 2022 год в нашей республике объявлен Годом матери. А для матери самое главное счастье – здоровый ребенок. Мы наметили много планов, уже выходим на научное обобщение опыта. Будем вместе работать над сочетанием госпитальной педагогики с этнопедагогикой, имеющей свои особенности. Возможна также разработка оригинальных методик и образовательных программ. Я горжусь тем, что у нас в Якутии есть такие масштабные проекты, как "Музыка для всех", "Рисуем все", шахматы и другие. Есть у нас и центры для одаренных детей, среди которых есть и дети, проходящие длительное лечение", - заявила она.
https://ria.ru/20220513/yakutiya-1788354927.html
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общество, якутск, россия, приморский край, снг, республика саха (якутия)
08:54 18.05.2022
 
В Якутске проходит межрегиональная конференция госпитальных педагогов

В Якутске проходит межрегиональная конференция госпитальных педагогов

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Межрегиональная конференция госпитальных педагогов федерального проекта "УчимЗнаем" во второй раз проходит в городе Якутске, сообщил руководитель проекта госпитальной школы России Сергей Шариков в ходе конференции.
В рамках конференции московская команда проекта "УчимЗнаем" совместно с госпитальными педагогами Якутии, а также Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев и Республики Коми участвуют в образовательных дискуссиях по госпитальной педагогике.
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"С 2018 года здесь, в Республике Саха (Якутия), открылась межрегиональная площадка федерального проекта "УчимЗнаем", цель которого сделать жизнь детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах, как можно более благополучной. А это зависит от того, чем насыщена эта жизнь между медицинскими процедурами, тяжелым лечением. Эти дети должны быть вовлечены в социальную жизнь, связанную со школой… Очень важно, что этот проект охватывает всю Россию, потому что наши дети, тяжелобольные дети, мигрируют по стационарам… Где бы они не находились, очень важно, чтобы сохранилась вот эта среда госпитальных школ… Сегодня уже в 55 регионах нашей страны открыты такие площадки. Кроме того, такие же школы мы помогаем создавать в странах СНГ", - рассказал журналистам руководитель проектного офиса "УчимЗнаем".
Шариков отметил, что в рамках конференции не только идет профессиональное обучение госпитальных педагогов. "Мы обращаемся и ко всем педагогам, чтобы наши дети выздоравливали, возвращались в родные школы и получали там такую же всеобъемлющую поддержку… Сегодня накоплен большой опыт в самых разных детских больницах, нам есть, что обсуждать. И очень важно, что у нас, на федеральном проекте "УчимЗнаем", уже есть наши ученики, которые вернулись к нам госпитальными педагогами", - заявил он.
В свою очередь депутат регионального парламента, председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева подчеркнула, что региональная площадка госпитальной школы проекта "УчимЗнаем" в Якутии была открыта в сентябре 2018 года на базе республиканской больницы №1 – Национального центра медицины. Сегодня дискуссионные площадки и практические занятия конференции пройдут на базе инклюзивной школы №35 Якутска и республиканской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната.
"То, что конференция проходит именно в Якутии, очень символично, потому что 2022 год в нашей республике объявлен Годом матери. А для матери самое главное счастье – здоровый ребенок. Мы наметили много планов, уже выходим на научное обобщение опыта. Будем вместе работать над сочетанием госпитальной педагогики с этнопедагогикой, имеющей свои особенности. Возможна также разработка оригинальных методик и образовательных программ. Я горжусь тем, что у нас в Якутии есть такие масштабные проекты, как "Музыка для всех", "Рисуем все", шахматы и другие. Есть у нас и центры для одаренных детей, среди которых есть и дети, проходящие длительное лечение", - заявила она.
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