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"Нанолек" приостановила планы по созданию вакцины от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
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https://ria.ru/20220518/kombovaktsina-1789230987.html
"Нанолек" приостановила планы по созданию вакцины от гриппа и COVID-19
"Нанолек" приостановила планы по созданию вакцины от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2022
"Нанолек" приостановила планы по созданию вакцины от гриппа и COVID-19
Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" приостановила планы по созданию комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, заявил журналистам первый... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:08
2022-05-18T14:08
распространение коронавируса
экономика
андрей реус
коронавирус covid-19
грипп
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Санкт-Петербург, 18 мая - РИА Новости. Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" приостановила планы по созданию комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, заявил журналистам первый заместитель генерального директора компании, директор дивизиона "Вакцины" Максим Стецюк."Пока мы такие планы остановили... Мы, наверное, пока выбрали выжидательную позицию. С точки зрения посмотреть, наверное, показательным будет вот этот сезон, начиная с сентября, будет коронавирус, не будет, как он будет сочетаться с гриппом, и будет ли такая потребность в комбинированной вакцине", - сказал Стецюк.При этом, по его словам, "есть компании, которые работают над этой историей".О том, что "Нанолек" изучает возможность создания подобного препарата, осенью прошлого года заявлял президент компании Владимир Христенко. "Это, скажем так, пока совсем ранняя-ранняя история... которая в лучшем случае дойдет до рынка даже при существующих регуляторных, скажем так, послаблениях в перспективе нескольких лет".В целом по словам Христенко, у компании несколько основных проектов с точки зрения разработки вакцин. В активной стадии разработки находится вакцина против папилломавируса, в следующем году планируется вывод на рынок вакцин против пневмококковой инфекции, указывал глава "Нанолек"."Нанолек" специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарств. В частности, компания производит вакцины, препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компанией владеет Nanolek Holding Ltd., бенефициары которой - президент "Нанолек" Владимир Христенко, гендиректор компании Михаил Некрасов, а также Екатерина Вайнштейн и Андрей Реус.
https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788329028.html
https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1788927261.html
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экономика, андрей реус, коронавирус covid-19, грипп
14:08 18.05.2022
 
"Нанолек" приостановила планы по созданию вакцины от гриппа и COVID-19

"Нанолек" сообщила о приостановке планов по созданию комбо-вакцины от гриппа и COVID-19

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной от COVID-19
Ампулы с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Ампулы с вакциной от COVID-19. Архивное фото
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Санкт-Петербург, 18 мая - РИА Новости. Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" приостановила планы по созданию комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, заявил журналистам первый заместитель генерального директора компании, директор дивизиона "Вакцины" Максим Стецюк.
"Пока мы такие планы остановили... Мы, наверное, пока выбрали выжидательную позицию. С точки зрения посмотреть, наверное, показательным будет вот этот сезон, начиная с сентября, будет коронавирус, не будет, как он будет сочетаться с гриппом, и будет ли такая потребность в комбинированной вакцине", - сказал Стецюк.
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При этом, по его словам, "есть компании, которые работают над этой историей".
О том, что "Нанолек" изучает возможность создания подобного препарата, осенью прошлого года заявлял президент компании Владимир Христенко. "Это, скажем так, пока совсем ранняя-ранняя история... которая в лучшем случае дойдет до рынка даже при существующих регуляторных, скажем так, послаблениях в перспективе нескольких лет".
В целом по словам Христенко, у компании несколько основных проектов с точки зрения разработки вакцин. В активной стадии разработки находится вакцина против папилломавируса, в следующем году планируется вывод на рынок вакцин против пневмококковой инфекции, указывал глава "Нанолек".
"Нанолек" специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарств. В частности, компания производит вакцины, препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компанией владеет Nanolek Holding Ltd., бенефициары которой - президент "Нанолек" Владимир Христенко, гендиректор компании Михаил Некрасов, а также Екатерина Вайнштейн и Андрей Реус.
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