https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html

В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине

В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине - РИА Новости, 18.05.2022

В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине

Неонацизм в западных странах замаскировался под антиглобалисткий популизм, однако не утратил своей популярности среди населения, пишет китайский портал Global... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:25

2022-05-18T16:25

2022-05-18T17:51

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неонацизм в западных странах замаскировался под антиглобалисткий популизм, однако не утратил своей популярности среди населения, пишет китайский портал Global Times, комментируя слова президента Владимира Путина о разгуле нацизма на Украине.Накануне, выступая на саммите ОДКБ в Москве, Путин заявил, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне."Неонацистским политическим идеям в Европе часто удается прикрыться патриотизмом, спрятаться под более легальным названием или принять безобидную на первый взгляд форму. <…> В то же время США — это страна с глубокими нацистскими корнями, где во главу угла ставится культ превосходства белой расы", — говорится в материале.По мнению китайских экспертов, западные страны так активно поддерживают неонацизм на Украине, потому что сами придерживаются схожей идеологии, которую специалисты из Китая окрестили "антиглобалистким популизмом".Политики, помогающие Киеву, прибегают к крайнему популизму или даже неонацизму ради получения поддержки, которая растет пропорционально накоплению финансовых и расовых проблем, подчеркивает GT.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Россия не может и не будет попустительствовать молчанию и слепоте Запада, "не замечающего" возрождения неонацизма на Украине.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир путин, украина, россия, китай, европа, сша