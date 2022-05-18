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В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине - РИА Новости, 18.05.2022
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В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине
В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине - РИА Новости, 18.05.2022
В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине
Неонацизм в западных странах замаскировался под антиглобалисткий популизм, однако не утратил своей популярности среди населения, пишет китайский портал Global... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:25
2022-05-18T17:51
в мире
владимир путин
украина
россия
китай
европа
сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неонацизм в западных странах замаскировался под антиглобалисткий популизм, однако не утратил своей популярности среди населения, пишет китайский портал Global Times, комментируя слова президента Владимира Путина о разгуле нацизма на Украине.Накануне, выступая на саммите ОДКБ в Москве, Путин заявил, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне."Неонацистским политическим идеям в Европе часто удается прикрыться патриотизмом, спрятаться под более легальным названием или принять безобидную на первый взгляд форму. &lt;…&gt; В то же время США — это страна с глубокими нацистскими корнями, где во главу угла ставится культ превосходства белой расы", — говорится в материале.По мнению китайских экспертов, западные страны так активно поддерживают неонацизм на Украине, потому что сами придерживаются схожей идеологии, которую специалисты из Китая окрестили "антиглобалистким популизмом".Политики, помогающие Киеву, прибегают к крайнему популизму или даже неонацизму ради получения поддержки, которая растет пропорционально накоплению финансовых и расовых проблем, подчеркивает GT.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Россия не может и не будет попустительствовать молчанию и слепоте Запада, "не замечающего" возрождения неонацизма на Украине.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, китай, европа, сша
16:25 18.05.2022 (обновлено: 17:51 18.05.2022)
 
В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине

GT: слова Путина о неонацизме на Украине указывают на радикализацию Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов ОДКБ
Президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов ОДКБ
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неонацизм в западных странах замаскировался под антиглобалисткий популизм, однако не утратил своей популярности среди населения, пишет китайский портал Global Times, комментируя слова президента Владимира Путина о разгуле нацизма на Украине.
Накануне, выступая на саммите ОДКБ в Москве, Путин заявил, что экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне.
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"Неонацистским политическим идеям в Европе часто удается прикрыться патриотизмом, спрятаться под более легальным названием или принять безобидную на первый взгляд форму. <…> В то же время США — это страна с глубокими нацистскими корнями, где во главу угла ставится культ превосходства белой расы", — говорится в материале.
По мнению китайских экспертов, западные страны так активно поддерживают неонацизм на Украине, потому что сами придерживаются схожей идеологии, которую специалисты из Китая окрестили "антиглобалистким популизмом".
Политики, помогающие Киеву, прибегают к крайнему популизму или даже неонацизму ради получения поддержки, которая растет пропорционально накоплению финансовых и расовых проблем, подчеркивает GT.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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