Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн
© AP Photo / Daniel ColeТалия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Daniel Cole
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля звезды позировали в платьях российского бренда, сверкали пайетками и волновали накидками из перьев. Лонгория удивила строгим, эффектным платьем, Мур — огромным изумрудом, а Сторм — буйством красок в наряде. О самых удачных и провальных образах — в материале РИА Новости.
© AP Photo / InvisionJoel C RyanМатильда Анна, Ингрид Лутц, Ромен Дюрис, режиссер Мишель Хазанавичус, Беренис Бежо и Финнеган Олдфилд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / InvisionJoel C Ryan
Матильда Анна, Ингрид Лутц, Ромен Дюрис, режиссер Мишель Хазанавичус, Беренис Бежо и Финнеган Олдфилд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Фильмом-открытия стал комедийных хоррор Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж", ремейк малобюджетного японского ужастика "Зомби одним планом!" Российские зрители знают Хазанавичуса его по картине "Артист" с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежо. Последняя также снялась в новой картине француза.
Бежо (супруга Хазанавичуса) выбрала самый яркий наряд среди съемочной группы. Этот оттенок розового Valentino мы уже видели, кажется, на всех ковровых дорожках последнего времени — от Met Gala до BAFTA. Поначалу было свежо, а сейчас от него уже дергаются глаза.
© AP Photo / Invision/Joel C RyanЧлены жюри Дипика Падуконе и Ребекка Холл на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Члены жюри Дипика Падуконе и Ребекка Холл на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Судить Основной конкурс фестиваля будет жюри во главе с актером Венсаном Линдоном. Помогают ему, среди прочих, актрисы Дипика Падуконе и Ребекка Холл. Последняя выбрала Gucci в перьях: сочетание красно-розового выгодно и празднично смотрелось на британке.
А вот Дипика была мрачноватой: черный с золотом в сари Sabyasachi даже визуально выглядело не так броско, как предполагалось. Массивные украшения тоже не спасли ситуацию. Разве что улыбка актрисы нейтрализовала провал.
© AP Photo / Daniel ColeТалия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Daniel Cole
Талия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Наверное, самый яркий наряд выбрала шотландская певица Таллия Сторм. Платье российского бренда Yanina Couture смотрелось максимально сочным среди сдержанных и часто строгих образов и смокингов.
Массивные желтые рукава-фонарики, розовый бант цвета фуксии и контрастная голубая юбка — Таллия напоминала экзотический цветок.
© AFP 2022 / Valery HacheФранцузский актер и председатель жюри Винсент Линдон и американская актриса Джулианна Мур на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Французский актер и председатель жюри Винсент Линдон и американская актриса Джулианна Мур на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Актриса, лауреатка премии "Оскар" 61-летняя Джулианна Мур облачилась в черное платье Bottega Venetta. Настолько лаконичное, что весь атлас, видимо, пошел на юбку —экстремальное декольте артистки приковывало взгляды.
Акцент Мур сделала на ювелирных украшениях — шею звезды украшало массивное колье из платины Bulgari "Tribute to Paris", в основе которого колумбийский изумруд весом почти 36 карат. Дополняли его бриллианты и 461 желтый изумруд. Модный ход удался — Мур во всех смыслах сверкала.
© AP Photo / Daniel ColeКэтрин Лэнгфорд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Daniel Cole
Кэтрин Лэнгфорд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Не совсем удачный наряд получился у Кэтрин Лэнгфорд в Prada. Австралийская актриса явно хотела сделать ставку на яркость. Но она выглядела как диско-шар: многочисленные пайетки блестели и сверкали, но целостного образа не получилось.
Массивный шлейф визуально утяжелял образ, а "полубант" на спине выглядел нелепо. В итоге получился костюм выпускницы, которая так хотела быть лучше всех, надела все самое-самое, но явно перестаралась.
Диди Стоун на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Соревновалась с Лэнгфорд в противоречивости образа французская блоггерша и модель Диди Стоун в Roberto Cavalli. К атласной юбке в пол не придерешься. Но вот верх? Вообще, есть ли он? Золотые ремни, едва прикрывающие тело модели, "украшенные" такого же оттенка розами смотрелись более чем провокационно.
Наверное, самым удачным в этом образе стала стрижка модели.
© AP Photo / Dionisia VasilopoulouФредерик Бель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Dionisia Vasilopoulou
Фредерик Бель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Еще одним ярким "амбассадором" Yanina Couture на ковровой дорожке стала французская актриса Фредерик Бель. Она известна в основном по ролям в романтических комедиях. Таким же получился и образ: легким и воздушным.
Перья — явно один из трендов каннской дорожки. Только у Бель он дошел до абсолюта: ими были декорированы и платье, и накидка актрисы.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerЕва Лонгория на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Ева Лонгория на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Черный цвет на церемонии открытия смотрелся на удивление удачно — особенно на Еве Лонгории. Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала полупрозрачное платье от Alberta Ferretti на тонких лямках. Выгодно дополняли сдержанный верх развивающиеся на ветру рюши длинной юбки с экстремальными разрезами.
"Оттеняли" образ smokey yes и черный чокер с бриллиантовой подвеской в тон. Получился один из самых эффектных и элегантных нарядов среди гостей.
© AFP 2022 / Christophe SimonАмериканская модель Лори Харви на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Американская модель Лори Харви на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Американская модель Лори Харви решила обыграть тему Золушки и выбрала Alexander Vauthier. Лимонное платье с пышной юбкой в оборках выглядело на самом деле по-сказочному.
Необычный цвет тоже подошел модели, как и колье ассиметричной формы. Образ удался!
© AFP 2022 / Loic VenanceФранцузская актриса Агат Руссель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Французская актриса Агат Руссель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
А вот Агат Руссель, сыгравшая главную роль в фильме-победителе фестиваля прошлого года "Титан", явно промахнулась с выбором. Не спас даже бренд Louis Vuitton.
Бежевое платье в пол со струящейся накидкой на плечах само по себе смотрелось бы неплохо. Но своеобразный ассиметричный "корсет", доходящий до бедер актрисы, ломал всю фактуру и образ. Видимо, Руссель решила поностальгировать по противоречивым отзывам на фильм "Титан" и дать пищу для обсуждений.
Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.