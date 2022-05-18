https://ria.ru/20220518/kino-1789211023.html

Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн

Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн - РИА Новости, 18.05.2022

Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн

На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля звезды позировали в платьях российского бренда, сверкали пайетками и волновали накидками из перьев. Лонгория РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:24

2022-05-18T14:24

2022-05-18T14:24

джулианна мур (джули смит)

мишель хазанавичус

беренис бежо

gucci

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля звезды позировали в платьях российского бренда, сверкали пайетками и волновали накидками из перьев. Лонгория удивила строгим, эффектным платьем, Мур — огромным изумрудом, а Сторм — буйством красок в наряде. О самых удачных и провальных образах — в материале РИА Новости.Фильмом-открытия стал комедийных хоррор Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж", ремейк малобюджетного японского ужастика "Зомби одним планом!" Российские зрители знают Хазанавичуса его по картине "Артист" с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежо. Последняя также снялась в новой картине француза.Бежо (супруга Хазанавичуса) выбрала самый яркий наряд среди съемочной группы. Этот оттенок розового Valentino мы уже видели, кажется, на всех ковровых дорожках последнего времени — от Met Gala до BAFTA. Поначалу было свежо, а сейчас от него уже дергаются глаза.Судить Основной конкурс фестиваля будет жюри во главе с актером Венсаном Линдоном. Помогают ему, среди прочих, актрисы Дипика Падуконе и Ребекка Холл. Последняя выбрала Gucci в перьях: сочетание красно-розового выгодно и празднично смотрелось на британке.А вот Дипика была мрачноватой: черный с золотом в сари Sabyasachi даже визуально выглядело не так броско, как предполагалось. Массивные украшения тоже не спасли ситуацию. Разве что улыбка актрисы нейтрализовала провал.Наверное, самый яркий наряд выбрала шотландская певица Таллия Сторм. Платье российского бренда Yanina Couture смотрелось максимально сочным среди сдержанных и часто строгих образов и смокингов.Массивные желтые рукава-фонарики, розовый бант цвета фуксии и контрастная голубая юбка — Таллия напоминала экзотический цветок.Актриса, лауреатка премии "Оскар" 61-летняя Джулианна Мур облачилась в черное платье Bottega Venetta. Настолько лаконичное, что весь атлас, видимо, пошел на юбку —экстремальное декольте артистки приковывало взгляды.Акцент Мур сделала на ювелирных украшениях — шею звезды украшало массивное колье из платины Bulgari "Tribute to Paris", в основе которого колумбийский изумруд весом почти 36 карат. Дополняли его бриллианты и 461 желтый изумруд. Модный ход удался — Мур во всех смыслах сверкала.Не совсем удачный наряд получился у Кэтрин Лэнгфорд в Prada. Австралийская актриса явно хотела сделать ставку на яркость. Но она выглядела как диско-шар: многочисленные пайетки блестели и сверкали, но целостного образа не получилось.Массивный шлейф визуально утяжелял образ, а "полубант" на спине выглядел нелепо. В итоге получился костюм выпускницы, которая так хотела быть лучше всех, надела все самое-самое, но явно перестаралась.Соревновалась с Лэнгфорд в противоречивости образа французская блоггерша и модель Диди Стоун в Roberto Cavalli. К атласной юбке в пол не придерешься. Но вот верх? Вообще, есть ли он? Золотые ремни, едва прикрывающие тело модели, "украшенные" такого же оттенка розами смотрелись более чем провокационно.Наверное, самым удачным в этом образе стала стрижка модели.Еще одним ярким "амбассадором" Yanina Couture на ковровой дорожке стала французская актриса Фредерик Бель. Она известна в основном по ролям в романтических комедиях. Таким же получился и образ: легким и воздушным.Перья — явно один из трендов каннской дорожки. Только у Бель он дошел до абсолюта: ими были декорированы и платье, и накидка актрисы.Черный цвет на церемонии открытия смотрелся на удивление удачно — особенно на Еве Лонгории. Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала полупрозрачное платье от Alberta Ferretti на тонких лямках. Выгодно дополняли сдержанный верх развивающиеся на ветру рюши длинной юбки с экстремальными разрезами."Оттеняли" образ smokey yes и черный чокер с бриллиантовой подвеской в тон. Получился один из самых эффектных и элегантных нарядов среди гостей.Американская модель Лори Харви решила обыграть тему Золушки и выбрала Alexander Vauthier. Лимонное платье с пышной юбкой в оборках выглядело на самом деле по-сказочному.Необычный цвет тоже подошел модели, как и колье ассиметричной формы. Образ удался!А вот Агат Руссель, сыгравшая главную роль в фильме-победителе фестиваля прошлого года "Титан", явно промахнулась с выбором. Не спас даже бренд Louis Vuitton.Бежевое платье в пол со струящейся накидкой на плечах само по себе смотрелось бы неплохо. Но своеобразный ассиметричный "корсет", доходящий до бедер актрисы, ломал всю фактуру и образ. Видимо, Руссель решила поностальгировать по противоречивым отзывам на фильм "Титан" и дать пищу для обсуждений.Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.

https://ria.ru/20220517/kino-1788861921.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

джулианна мур (джули смит), мишель хазанавичус, беренис бежо, gucci, каннский кинофестиваль, кино и сериалы, знаменитости