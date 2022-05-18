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Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн - РИА Новости, 18.05.2022
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Культура
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Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн
Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн - РИА Новости, 18.05.2022
Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн
На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля звезды позировали в платьях российского бренда, сверкали пайетками и волновали накидками из перьев. Лонгория РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:24
2022-05-18T14:24
джулианна мур (джули смит)
мишель хазанавичус
беренис бежо
gucci
каннский кинофестиваль
культура
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля звезды позировали в платьях российского бренда, сверкали пайетками и волновали накидками из перьев. Лонгория удивила строгим, эффектным платьем, Мур — огромным изумрудом, а Сторм — буйством красок в наряде. О самых удачных и провальных образах — в материале РИА Новости.Фильмом-открытия стал комедийных хоррор Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж", ремейк малобюджетного японского ужастика "Зомби одним планом!" Российские зрители знают Хазанавичуса его по картине "Артист" с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежо. Последняя также снялась в новой картине француза.Бежо (супруга Хазанавичуса) выбрала самый яркий наряд среди съемочной группы. Этот оттенок розового Valentino мы уже видели, кажется, на всех ковровых дорожках последнего времени — от Met Gala до BAFTA. Поначалу было свежо, а сейчас от него уже дергаются глаза.Судить Основной конкурс фестиваля будет жюри во главе с актером Венсаном Линдоном. Помогают ему, среди прочих, актрисы Дипика Падуконе и Ребекка Холл. Последняя выбрала Gucci в перьях: сочетание красно-розового выгодно и празднично смотрелось на британке.А вот Дипика была мрачноватой: черный с золотом в сари Sabyasachi даже визуально выглядело не так броско, как предполагалось. Массивные украшения тоже не спасли ситуацию. Разве что улыбка актрисы нейтрализовала провал.Наверное, самый яркий наряд выбрала шотландская певица Таллия Сторм. Платье российского бренда Yanina Couture смотрелось максимально сочным среди сдержанных и часто строгих образов и смокингов.Массивные желтые рукава-фонарики, розовый бант цвета фуксии и контрастная голубая юбка — Таллия напоминала экзотический цветок.Актриса, лауреатка премии "Оскар" 61-летняя Джулианна Мур облачилась в черное платье Bottega Venetta. Настолько лаконичное, что весь атлас, видимо, пошел на юбку —экстремальное декольте артистки приковывало взгляды.Акцент Мур сделала на ювелирных украшениях — шею звезды украшало массивное колье из платины Bulgari "Tribute to Paris", в основе которого колумбийский изумруд весом почти 36 карат. Дополняли его бриллианты и 461 желтый изумруд. Модный ход удался — Мур во всех смыслах сверкала.Не совсем удачный наряд получился у Кэтрин Лэнгфорд в Prada. Австралийская актриса явно хотела сделать ставку на яркость. Но она выглядела как диско-шар: многочисленные пайетки блестели и сверкали, но целостного образа не получилось.Массивный шлейф визуально утяжелял образ, а "полубант" на спине выглядел нелепо. В итоге получился костюм выпускницы, которая так хотела быть лучше всех, надела все самое-самое, но явно перестаралась.Соревновалась с Лэнгфорд в противоречивости образа французская блоггерша и модель Диди Стоун в Roberto Cavalli. К атласной юбке в пол не придерешься. Но вот верх? Вообще, есть ли он? Золотые ремни, едва прикрывающие тело модели, "украшенные" такого же оттенка розами смотрелись более чем провокационно.Наверное, самым удачным в этом образе стала стрижка модели.Еще одним ярким "амбассадором" Yanina Couture на ковровой дорожке стала французская актриса Фредерик Бель. Она известна в основном по ролям в романтических комедиях. Таким же получился и образ: легким и воздушным.Перья — явно один из трендов каннской дорожки. Только у Бель он дошел до абсолюта: ими были декорированы и платье, и накидка актрисы.Черный цвет на церемонии открытия смотрелся на удивление удачно — особенно на Еве Лонгории. Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала полупрозрачное платье от Alberta Ferretti на тонких лямках. Выгодно дополняли сдержанный верх развивающиеся на ветру рюши длинной юбки с экстремальными разрезами."Оттеняли" образ smokey yes и черный чокер с бриллиантовой подвеской в тон. Получился один из самых эффектных и элегантных нарядов среди гостей.Американская модель Лори Харви решила обыграть тему Золушки и выбрала Alexander Vauthier. Лимонное платье с пышной юбкой в оборках выглядело на самом деле по-сказочному.Необычный цвет тоже подошел модели, как и колье ассиметричной формы. Образ удался!А вот Агат Руссель, сыгравшая главную роль в фильме-победителе фестиваля прошлого года "Титан", явно промахнулась с выбором. Не спас даже бренд Louis Vuitton.Бежевое платье в пол со струящейся накидкой на плечах само по себе смотрелось бы неплохо. Но своеобразный ассиметричный "корсет", доходящий до бедер актрисы, ломал всю фактуру и образ. Видимо, Руссель решила поностальгировать по противоречивым отзывам на фильм "Титан" и дать пищу для обсуждений.Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.
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Анна Нехаева
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джулианна мур (джули смит), мишель хазанавичус, беренис бежо, gucci, каннский кинофестиваль, кино и сериалы, знаменитости
14:24 18.05.2022
 

Яркий цветок, перья, "голое платье". Главные образы открытия Канн

© AP Photo / Daniel ColeТалия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Талия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Daniel Cole
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля звезды позировали в платьях российского бренда, сверкали пайетками и волновали накидками из перьев. Лонгория удивила строгим, эффектным платьем, Мур — огромным изумрудом, а Сторм — буйством красок в наряде. О самых удачных и провальных образах — в материале РИА Новости.
© AP Photo / InvisionJoel C RyanМатильда Анна, Ингрид Лутц, Ромен Дюрис, режиссер Мишель Хазанавичус, Беренис Бежо и Финнеган Олдфилд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Матильда Анна, Ингрид Лутц, Ромен Дюрис, режиссер Мишель Хазанавичус, Беренис Бежо и Финнеган Олдфилд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / InvisionJoel C Ryan
Матильда Анна, Ингрид Лутц, Ромен Дюрис, режиссер Мишель Хазанавичус, Беренис Бежо и Финнеган Олдфилд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Фильмом-открытия стал комедийных хоррор Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж", ремейк малобюджетного японского ужастика "Зомби одним планом!" Российские зрители знают Хазанавичуса его по картине "Артист" с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежо. Последняя также снялась в новой картине француза.
Бежо (супруга Хазанавичуса) выбрала самый яркий наряд среди съемочной группы. Этот оттенок розового Valentino мы уже видели, кажется, на всех ковровых дорожках последнего времени — от Met Gala до BAFTA. Поначалу было свежо, а сейчас от него уже дергаются глаза.
© AP Photo / Invision/Joel C RyanЧлены жюри Дипика Падуконе и Ребекка Холл на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Члены жюри Дипика Падуконе и Ребекка Холл на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Члены жюри Дипика Падуконе и Ребекка Холл на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Судить Основной конкурс фестиваля будет жюри во главе с актером Венсаном Линдоном. Помогают ему, среди прочих, актрисы Дипика Падуконе и Ребекка Холл. Последняя выбрала Gucci в перьях: сочетание красно-розового выгодно и празднично смотрелось на британке.
А вот Дипика была мрачноватой: черный с золотом в сари Sabyasachi даже визуально выглядело не так броско, как предполагалось. Массивные украшения тоже не спасли ситуацию. Разве что улыбка актрисы нейтрализовала провал.
© AP Photo / Daniel ColeТалия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Талия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Daniel Cole
Талия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Наверное, самый яркий наряд выбрала шотландская певица Таллия Сторм. Платье российского бренда Yanina Couture смотрелось максимально сочным среди сдержанных и часто строгих образов и смокингов.
Массивные желтые рукава-фонарики, розовый бант цвета фуксии и контрастная голубая юбка — Таллия напоминала экзотический цветок.
© AFP 2022 / Valery HacheФранцузский актер и председатель жюри Винсент Линдон и американская актриса Джулианна Мур на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Французский актер и председатель жюри Винсент Линдон и американская актриса Джулианна Мур на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
Французский актер и председатель жюри Винсент Линдон и американская актриса Джулианна Мур на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Актриса, лауреатка премии "Оскар" 61-летняя Джулианна Мур облачилась в черное платье Bottega Venetta. Настолько лаконичное, что весь атлас, видимо, пошел на юбку —экстремальное декольте артистки приковывало взгляды.
Акцент Мур сделала на ювелирных украшениях — шею звезды украшало массивное колье из платины Bulgari "Tribute to Paris", в основе которого колумбийский изумруд весом почти 36 карат. Дополняли его бриллианты и 461 желтый изумруд. Модный ход удался — Мур во всех смыслах сверкала.
© AP Photo / Daniel ColeКэтрин Лэнгфорд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Кэтрин Лэнгфорд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Daniel Cole
Кэтрин Лэнгфорд на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Не совсем удачный наряд получился у Кэтрин Лэнгфорд в Prada. Австралийская актриса явно хотела сделать ставку на яркость. Но она выглядела как диско-шар: многочисленные пайетки блестели и сверкали, но целостного образа не получилось.
Массивный шлейф визуально утяжелял образ, а "полубант" на спине выглядел нелепо. В итоге получился костюм выпускницы, которая так хотела быть лучше всех, надела все самое-самое, но явно перестаралась.
© AFP 2022 / Patricia de Melo MoreiraДиди Стоун на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Диди Стоун на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira
Диди Стоун на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Соревновалась с Лэнгфорд в противоречивости образа французская блоггерша и модель Диди Стоун в Roberto Cavalli. К атласной юбке в пол не придерешься. Но вот верх? Вообще, есть ли он? Золотые ремни, едва прикрывающие тело модели, "украшенные" такого же оттенка розами смотрелись более чем провокационно.
Наверное, самым удачным в этом образе стала стрижка модели.
© AP Photo / Dionisia VasilopoulouФредерик Бель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Фредерик Бель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Dionisia Vasilopoulou
Фредерик Бель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Еще одним ярким "амбассадором" Yanina Couture на ковровой дорожке стала французская актриса Фредерик Бель. Она известна в основном по ролям в романтических комедиях. Таким же получился и образ: легким и воздушным.
Перья — явно один из трендов каннской дорожки. Только у Бель он дошел до абсолюта: ими были декорированы и платье, и накидка актрисы.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerЕва Лонгория на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Ева Лонгория на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Ева Лонгория на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Черный цвет на церемонии открытия смотрелся на удивление удачно — особенно на Еве Лонгории. Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала полупрозрачное платье от Alberta Ferretti на тонких лямках. Выгодно дополняли сдержанный верх развивающиеся на ветру рюши длинной юбки с экстремальными разрезами.
"Оттеняли" образ smokey yes и черный чокер с бриллиантовой подвеской в тон. Получился один из самых эффектных и элегантных нарядов среди гостей.
© AFP 2022 / Christophe SimonАмериканская модель Лори Харви на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Американская модель Лори Харви на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Christophe Simon
Американская модель Лори Харви на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Американская модель Лори Харви решила обыграть тему Золушки и выбрала Alexander Vauthier. Лимонное платье с пышной юбкой в оборках выглядело на самом деле по-сказочному.
Необычный цвет тоже подошел модели, как и колье ассиметричной формы. Образ удался!
© AFP 2022 / Loic VenanceФранцузская актриса Агат Руссель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
Французская актриса Агат Руссель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Loic Venance
Французская актриса Агат Руссель на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля
А вот Агат Руссель, сыгравшая главную роль в фильме-победителе фестиваля прошлого года "Титан", явно промахнулась с выбором. Не спас даже бренд Louis Vuitton.
Бежевое платье в пол со струящейся накидкой на плечах само по себе смотрелось бы неплохо. Но своеобразный ассиметричный "корсет", доходящий до бедер актрисы, ломал всю фактуру и образ. Видимо, Руссель решила поностальгировать по противоречивым отзывам на фильм "Титан" и дать пищу для обсуждений.
Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.
Подготовка к открытию Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 08:00Культура
В этот раз без вас: что покажут в Каннах, куда почти не пустят россиян
 
КультураДжулианна Мур (Джули Смит)Мишель ХазанавичусБеренис БежоGucciКаннский кинофестивальКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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