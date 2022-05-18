https://ria.ru/20220518/khorvatiya-1789351317.html

Президент Хорватии выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Президент Хорватии выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Президент Хорватии выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:54

2022-05-18T21:54

2022-05-18T22:03

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зоран миланович

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1."Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница", — сказал президент.Миланович привел в пример Турцию, которая, по его мнению, "умеет отстаивать свои национальные интересы". Он также добавил, что интересы Украины не стоят острой проблемой для Загреба.Он отметил, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение обратит внимание международного сообщества на хорватские интересы в Боснии и Герцеговине, заявив, что это единственный способ решить проблему прав хорватов в этой стране.При этом глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман назвал план Милановича "шантажом" и "неевропейским способом решить проблему".Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, финляндия, швеция, турция, нато, хорватия, зоран миланович