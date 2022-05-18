https://ria.ru/20220518/kartiny-1789293111.html

Суд отказал Центру Рерихов в истребовании 188 картин у Музея Востока

Суд отказал Центру Рерихов в истребовании 188 картин у Музея Востока - РИА Новости, 18.05.2022

Суд отказал Центру Рерихов в истребовании 188 картин у Музея Востока

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" в истребовании из... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:28

2022-05-18T17:28

2022-05-18T17:28

россия

культура

музей востока (москва)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" в истребовании из Государственного музея искусства народов Востока 188 картин авторства Николая, Святослава и Юрия Рерихов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу истца на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Стоимость картин, которые МЦР пытается истребовать из чужого владения, оценивается почти в 1,8 миллиарда рублей. Представитель МЦР в суде адвокат Андрей Дроздов ранее рассказал РИА Новости, что эти картины дарили Центру Рерихов, начиная с начала 1990-х годов, частные лица.В апреле 2017 года в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника картины были опечатаны в одном из строений усадьбы Лопухиных и переданы на хранение Музею Востока. Как отмечал Дроздов, с того момента "Музей Востока стал владеть этими картинами, которые никогда ему не принадлежали".Комментируя решение суда, Дроздов ранее заявил РИА Новости, что "в деле 19 томов, практически полностью состоящих из многочисленных доказательств Центра, подтверждающих его права на картины, важнейшие из которых: действительные договоры дарения, действующий приказ об учете картин в негосударственной части Музейного фонда РФ с 2005 года как принадлежащих МЦР". Истец также ссылался на судебное решение 2010 года, которым издательской группе "Прогресс" было отказано в истребовании 543 картин Рерихов у МЦР. Тогда суд установил, что Центр Рерихов владел картинами на законных основаниях.Отказывая МЦР в иске, суд первой инстанции указал, что 73 картины из 188 были переданы частными лицами еще Советскому фонду Рерихов, который был затем ликвидирован без правопреемников, и права собственности на них истец не имеет. Остальные 115 картин, подаренных Булочником, сейчас арестованы в рамках уголовного дела, "что исключает их истребование в пользу истца в рамках арбитражного процесса по виндикационному иску".Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены. На данный момент все иски отклонены, истцу отказано в возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Рерихов, 625 книг Мемориальной библиотеки, семейного архива и 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов.

https://ria.ru/20220301/bulochnik-1775871840.html

https://ria.ru/20211014/rerikh-1754509631.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, культура, музей востока (москва)