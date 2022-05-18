https://ria.ru/20220518/kapremont-1789169527.html
Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве
Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 18.05.2022
Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве
Работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве, сообщил заммэра российской столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:19
2022-05-18T10:19
2022-05-18T10:19
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восточный административный округ (москва)
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве, сообщил заммэра российской столицы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - заявил Бирюков.Заммэра напомнил, что в программу этого года вошли 1,4 тысячи фасадов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.В комплексе городского хозяйства уточнили, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета.Сообщается, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации. Это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов 33 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
https://realty.ria.ru/20220506/kapremont-1787186655.html
https://realty.ria.ru/20220517/kapremont-1789056318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный административный округ (москва), городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве, сообщил заммэра российской столицы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - заявил Бирюков.
Заммэра напомнил, что в программу этого года вошли 1,4 тысячи фасадов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах
.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
Сообщается, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации. Это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов 33 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.