https://ria.ru/20220518/kapremont-1789169527.html

Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве

Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 18.05.2022

Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве

Работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве, сообщил заммэра российской столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:19

2022-05-18T10:19

2022-05-18T10:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

восточный административный округ (москва)

городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве, сообщил заммэра российской столицы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - заявил Бирюков.Заммэра напомнил, что в программу этого года вошли 1,4 тысячи фасадов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.В комплексе городского хозяйства уточнили, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета.Сообщается, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации. Это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов 33 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

https://realty.ria.ru/20220506/kapremont-1787186655.html

https://realty.ria.ru/20220517/kapremont-1789056318.html

восточный административный округ (москва)

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

восточный административный округ (москва), городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков