Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789209385.html
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:47
2022-05-18T12:47
в мире
россия
украина
нато
польша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_0:131:2465:1517_1920x0_80_0_0_2420a8c7723e00068d4fba692df28450.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны."Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. И они (страны НАТО – ред.) делают все, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить. Чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим, как они сносят памятники на Украине и в других местах. В Польше как они поступили с послом? Это нечеловеческие выходки, это сатанизм", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".Он отметил, что президент России "однозначно ведет правильную политику", препятствуя распространению подобных негативных явлений в стране.
https://ria.ru/20220518/plennye-1789206660.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_33:0:2220:1640_1920x0_80_0_0_47f5cd8f0c4af6c6513f691a510b1881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, польша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
12:47 18.05.2022
 
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом

Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру и историю России сатанизмом

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны.
"Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. И они (страны НАТО – ред.) делают все, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить. Чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим, как они сносят памятники на Украине и в других местах. В Польше как они поступили с послом? Это нечеловеческие выходки, это сатанизм", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".
Он отметил, что президент России "однозначно ведет правильную политику", препятствуя распространению подобных негативных явлений в стране.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:38Специальная военная операция на Украине
Кадыров высказался об обмене пленных боевиков с "Азовстали"
 
В миреРоссияУкраинаНАТОПольшаЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала