https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789209385.html
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:47
2022-05-18T12:47
2022-05-18T12:47
в мире
россия
украина
нато
польша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_0:131:2465:1517_1920x0_80_0_0_2420a8c7723e00068d4fba692df28450.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны."Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. И они (страны НАТО – ред.) делают все, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить. Чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим, как они сносят памятники на Украине и в других местах. В Польше как они поступили с послом? Это нечеловеческие выходки, это сатанизм", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".Он отметил, что президент России "однозначно ведет правильную политику", препятствуя распространению подобных негативных явлений в стране.
https://ria.ru/20220518/plennye-1789206660.html
россия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_33:0:2220:1640_1920x0_80_0_0_47f5cd8f0c4af6c6513f691a510b1881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, польша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом
Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру и историю России сатанизмом