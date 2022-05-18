https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789209385.html

Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом

Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров назвал стремление стран НАТО разрушить культуру России сатанизмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:47

2022-05-18T12:47

2022-05-18T12:47

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сатанизмом попытки стран НАТО разрушить культуру РФ, предать забвению героев нашей страны."Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. И они (страны НАТО – ред.) делают все, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить. Чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим, как они сносят памятники на Украине и в других местах. В Польше как они поступили с послом? Это нечеловеческие выходки, это сатанизм", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".Он отметил, что президент России "однозначно ведет правильную политику", препятствуя распространению подобных негативных явлений в стране.

https://ria.ru/20220518/plennye-1789206660.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, нато, польша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров