https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789201195.html
Кадыров рассказал об отношениях с Песковым
Кадыров рассказал об отношениях с Песковым - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров рассказал об отношениях с Песковым
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но бывают моменты, когда его высказывания не РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:19
2022-05-18T12:19
2022-05-18T12:34
рамзан кадыров
политика
дмитрий песков
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но бывают моменты, когда его высказывания не нравятся.Ранее Песков, говоря о критике главы Чечни в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески. "На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания", - сказал Кадыров журналистам, отвечая на вопрос об его отношениях с Песковым.Глава Чечни уточнил, что после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина высказал его пресс-секретарю недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос."Вопросы про меня такие провокационные, и он должен отвечать на эти вопросы. Это чисто рабочие моменты, а так, мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости. Но некоторые люди думают, что вот Кадыров сказал про Пескова что-то, будет война, будут проблемы. Я должен защищать свой народ и свой регион", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, политика, дмитрий песков, россия, чеченская республика (чечня)
12:19 18.05.2022 (обновлено: 12:34 18.05.2022)
Кадыров рассказал об отношениях с Песковым
Кадыров заявил, что дружит семьями с Песковым, хотя не всегда согласен с его словами
ГРОЗНЫЙ, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но бывают моменты, когда его высказывания не нравятся.
Ранее Песков, говоря о критике главы Чечни в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески. "На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания", - сказал Кадыров журналистам, отвечая на вопрос об его отношениях с Песковым.
Глава Чечни уточнил, что после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
высказал его пресс-секретарю недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос.
"Вопросы про меня такие провокационные, и он должен отвечать на эти вопросы. Это чисто рабочие моменты, а так, мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости. Но некоторые люди думают, что вот Кадыров сказал про Пескова что-то, будет война, будут проблемы. Я должен защищать свой народ и свой регион", - добавил глава Чечни.