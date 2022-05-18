https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789201195.html

Кадыров рассказал об отношениях с Песковым

Кадыров рассказал об отношениях с Песковым - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров рассказал об отношениях с Песковым

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но бывают моменты, когда его высказывания не РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:19

2022-05-18T12:19

2022-05-18T12:34

рамзан кадыров

политика

дмитрий песков

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но бывают моменты, когда его высказывания не нравятся.Ранее Песков, говоря о критике главы Чечни в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески. "На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания", - сказал Кадыров журналистам, отвечая на вопрос об его отношениях с Песковым.Глава Чечни уточнил, что после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина высказал его пресс-секретарю недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос."Вопросы про меня такие провокационные, и он должен отвечать на эти вопросы. Это чисто рабочие моменты, а так, мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости. Но некоторые люди думают, что вот Кадыров сказал про Пескова что-то, будет война, будут проблемы. Я должен защищать свой народ и свой регион", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, политика, дмитрий песков, россия, чеченская республика (чечня)