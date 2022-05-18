https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789196391.html
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:02
2022-05-18T12:02
2022-05-18T12:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население и города."Если бы президент (России) не дал бы приказ максимально сохранить население и города (Украины - ред.), то мы бы давно очистили Украину. Мы - это объединенные вооруженные силы (страны). В этом вообще нет проблем", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/kadyrov-1789195758.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, донбасс, рамзан кадыров, владимир путин
12:02 18.05.2022 (обновлено: 12:03 18.05.2022)
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города
Кадыров: если бы президент России не приказал сохранять города, Украину бы уже "очистили"