https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789196391.html

Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города

Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:02

2022-05-18T12:02

2022-05-18T12:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население и города."Если бы президент (России) не дал бы приказ максимально сохранить население и города (Украины - ред.), то мы бы давно очистили Украину. Мы - это объединенные вооруженные силы (страны). В этом вообще нет проблем", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/kadyrov-1789195758.html

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россия

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украина, россия, донбасс, рамзан кадыров, владимир путин