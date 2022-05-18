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Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789196391.html
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:02
2022-05-18T12:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население и города."Если бы президент (России) не дал бы приказ максимально сохранить население и города (Украины - ред.), то мы бы давно очистили Украину. Мы - это объединенные вооруженные силы (страны). В этом вообще нет проблем", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/kadyrov-1789195758.html
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украина, россия, донбасс, рамзан кадыров, владимир путин
12:02 18.05.2022 (обновлено: 12:03 18.05.2022)
 
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города

Кадыров: если бы президент России не приказал сохранять города, Украину бы уже "очистили"

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента России Владимира Путина сохранить население и города.
"Если бы президент (России) не дал бы приказ максимально сохранить население и города (Украины - ред.), то мы бы давно очистили Украину. Мы - это объединенные вооруженные силы (страны). В этом вообще нет проблем", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:00В мире
Кадыров: Запад должен извиниться перед Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонбассРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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