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Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Италия убежденно поддерживает запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр страны Марио Драги после встречи с финской коллегой Санной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:51
2022-05-18T15:01
в мире
италия
финляндия
швеция
нато
санна марин
марио драги
европа
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия убежденно поддерживает запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр страны Марио Драги после встречи с финской коллегой Санной Марин."Запрос о членстве в НАТО является четким ответом на российское вторжение на Украину и угрозу, которую оно представляет для мира в Европе, для нашей коллективной безопасности. Италия решительно поддерживает решение Финляндии и Швеции", - заявил Драги на пресс-конференции в РимеПо его словам, Италия выступает за ускорение "внутренних процедур", чтобы членство Финляндии и Швеции "вступило в силу как можно скорее, а также намерена поддержать их в переходный период.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html
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в мире, италия, финляндия, швеция, нато, санна марин, марио драги, европа, украина, рим
13:51 18.05.2022 (обновлено: 15:01 18.05.2022)
 
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Премьер Италии Драги поддержал запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия убежденно поддерживает запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр страны Марио Драги после встречи с финской коллегой Санной Марин.
"Запрос о членстве в НАТО является четким ответом на российское вторжение на Украину и угрозу, которую оно представляет для мира в Европе, для нашей коллективной безопасности. Италия решительно поддерживает решение Финляндии и Швеции", - заявил Драги на пресс-конференции в Риме
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:10
В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью
По его словам, Италия выступает за ускорение "внутренних процедур", чтобы членство Финляндии и Швеции "вступило в силу как можно скорее, а также намерена поддержать их в переходный период.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:19
СМИ: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии
 
В миреИталияФинляндияШвецияНАТОСанна МаринМарио ДрагиЕвропаУкраинаРим
 
 
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