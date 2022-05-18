https://ria.ru/20220518/italiya-1789226377.html
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Италия убежденно поддерживает запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр страны Марио Драги после встречи с финской коллегой Санной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:51
2022-05-18T13:51
2022-05-18T15:01
в мире
италия
финляндия
швеция
нато
санна марин
марио драги
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия убежденно поддерживает запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр страны Марио Драги после встречи с финской коллегой Санной Марин."Запрос о членстве в НАТО является четким ответом на российское вторжение на Украину и угрозу, которую оно представляет для мира в Европе, для нашей коллективной безопасности. Италия решительно поддерживает решение Финляндии и Швеции", - заявил Драги на пресс-конференции в РимеПо его словам, Италия выступает за ускорение "внутренних процедур", чтобы членство Финляндии и Швеции "вступило в силу как можно скорее, а также намерена поддержать их в переходный период.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html
италия
финляндия
швеция
европа
украина
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, финляндия, швеция, нато, санна марин, марио драги, европа, украина, рим
13:51 18.05.2022 (обновлено: 15:01 18.05.2022)
Италия поддержала запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Премьер Италии Драги поддержал запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО