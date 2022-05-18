https://ria.ru/20220518/inflyatsiya-1789161813.html
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет - РИА Новости, 18.05.2022
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:32
2022-05-18T09:32
2022-05-18T09:32
экономика
великобритания
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 2,6%.Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель цены по этому индексу выросли на 0,7%.
https://ria.ru/20220514/inflyatsiya-1788599092.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 9%, побив рекорд за 40 лет
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные
Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 2,6%.
Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании
была зафиксирована инфляция в 9,1%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель цены по этому индексу выросли на 0,7%.