Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/inflyatsiya-1789161813.html
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет - РИА Новости, 18.05.2022
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:32
2022-05-18T09:32
экономика
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 2,6%.Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель цены по этому индексу выросли на 0,7%.
https://ria.ru/20220514/inflyatsiya-1788599092.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания
09:32 18.05.2022
 
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 9%, побив рекорд за 40 лет

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 2,6%.
Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель цены по этому индексу выросли на 0,7%.
Покупатели выходят из магазина - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 21:27
В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией
 
ЭкономикаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала