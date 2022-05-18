https://ria.ru/20220518/gumpomosch-1789295006.html

Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР

Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022

Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР

Жители Брянской области передали 40 тонн гуманитарного груза для жителей города Брянка Луганской народной республики, сообщает правительство российского... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:34

2022-05-18T17:34

2022-05-18T18:16

александр богомаз

брянская область

брянка

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

гуманитарная помощь

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БРЯНСК, 18 мая – РИА Новости. Жители Брянской области передали 40 тонн гуманитарного груза для жителей города Брянка Луганской народной республики, сообщает правительство российского региона."Сегодня в Брянку было доставлено 40 тонн гуманитарного груза, который собрали и передали брянковчанам жители Брянской области. Это продукты питания, средства личной гигиены, канцелярия, книги, и многое-многое другое", - говорится в сообщении.Груз будет расфасован и развезен по образовательным учреждениям. Жители города, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тоже не останутся без внимания, говорится в сообщении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Брянская область возьмет шефство над городом Брянка в ЛНР и поможет восстановить разрушенную инфраструктуру, в регион будут направлены специалисты.

https://ria.ru/20220518/sheftsvo-1789215813.html

брянская область

брянка

луганская народная республика

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александр богомаз, брянская область, брянка, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, гуманитарная помощь