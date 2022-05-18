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Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР
Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР
Жители Брянской области передали 40 тонн гуманитарного груза для жителей города Брянка Луганской народной республики, сообщает правительство российского... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:34
2022-05-18T18:16
александр богомаз
брянская область
брянка
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
гуманитарная помощь
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БРЯНСК, 18 мая – РИА Новости. Жители Брянской области передали 40 тонн гуманитарного груза для жителей города Брянка Луганской народной республики, сообщает правительство российского региона."Сегодня в Брянку было доставлено 40 тонн гуманитарного груза, который собрали и передали брянковчанам жители Брянской области. Это продукты питания, средства личной гигиены, канцелярия, книги, и многое-многое другое", - говорится в сообщении.Груз будет расфасован и развезен по образовательным учреждениям. Жители города, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тоже не останутся без внимания, говорится в сообщении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Брянская область возьмет шефство над городом Брянка в ЛНР и поможет восстановить разрушенную инфраструктуру, в регион будут направлены специалисты.
https://ria.ru/20220518/sheftsvo-1789215813.html
брянская область
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александр богомаз, брянская область, брянка, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, гуманитарная помощь
17:34 18.05.2022 (обновлено: 18:16 18.05.2022)
 
Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в ЛНР

Жители Брянской области направили 40 тонн гуманитарной помощи в луганскую Брянку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя. Архивное фото
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БРЯНСК, 18 мая – РИА Новости. Жители Брянской области передали 40 тонн гуманитарного груза для жителей города Брянка Луганской народной республики, сообщает правительство российского региона.
"Сегодня в Брянку было доставлено 40 тонн гуманитарного груза, который собрали и передали брянковчанам жители Брянской области. Это продукты питания, средства личной гигиены, канцелярия, книги, и многое-многое другое", - говорится в сообщении.
Груз будет расфасован и развезен по образовательным учреждениям. Жители города, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тоже не останутся без внимания, говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Брянская область возьмет шефство над городом Брянка в ЛНР и поможет восстановить разрушенную инфраструктуру, в регион будут направлены специалисты.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:15
Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР
 
Александр БогомазБрянская областьБрянкаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРГуманитарная помощь
 
 
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