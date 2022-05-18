https://ria.ru/20220518/gostinitsa-1789282303.html
Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье
Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье - РИА Новости, 18.05.2022
Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье
Возможность строительства гостиницы для туристов или домиков на территории сельскохозяйственных земель рассматривают в Московской области, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:52
2022-05-18T16:52
2022-05-18T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785280687_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d638e524c81fedc4cb3f4b42933fae7a.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возможность строительства гостиницы для туристов или домиков на территории сельскохозяйственных земель рассматривают в Московской области, сообщили в Мособлдуме."Мы над этим работаем (над развитием сельского туризма - ред.). Один из вариантов, который на сегодняшний день рассматриваем - определить территории и дать возможность на сельскохозяйственных землях построить домики или гостиницу для туристов тем собственникам крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно работают, имеют хорошую репутацию, производят продукцию", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.Как отметили в региональном парламенте, Подмосковье увеличивает потенциал и на сегодняшний день является примером успешного развития агротуризма для многих регионов России. Сельхоздеятельность в Подмосковье осуществляют 1100 предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств."Мы для себя определили, что сельский туризм – одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Сельский туризм является движущей силой развития сельских территорий", - приводят слова Керселяна в сообщении.
https://ria.ru/20220517/parki-1789122829.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785280687_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_722ba8da2f8c3301e8efe1e42fad262d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, россия, туризм, новости - туризм