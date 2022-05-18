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Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье - РИА Новости, 18.05.2022
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Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье
Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье - РИА Новости, 18.05.2022
Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье
Возможность строительства гостиницы для туристов или домиков на территории сельскохозяйственных земель рассматривают в Московской области, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:52
2022-05-18T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возможность строительства гостиницы для туристов или домиков на территории сельскохозяйственных земель рассматривают в Московской области, сообщили в Мособлдуме."Мы над этим работаем (над развитием сельского туризма - ред.). Один из вариантов, который на сегодняшний день рассматриваем - определить территории и дать возможность на сельскохозяйственных землях построить домики или гостиницу для туристов тем собственникам крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно работают, имеют хорошую репутацию, производят продукцию", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.Как отметили в региональном парламенте, Подмосковье увеличивает потенциал и на сегодняшний день является примером успешного развития агротуризма для многих регионов России. Сельхоздеятельность в Подмосковье осуществляют 1100 предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств."Мы для себя определили, что сельский туризм – одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Сельский туризм является движущей силой развития сельских территорий", - приводят слова Керселяна в сообщении.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, россия, туризм, новости - туризм
16:52 18.05.2022
 

Построить гостиницу для туристов на сельхозземлях планируют в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСельхозземли
Сельхозземли - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Возможность строительства гостиницы для туристов или домиков на территории сельскохозяйственных земель рассматривают в Московской области, сообщили в Мособлдуме.
"Мы над этим работаем (над развитием сельского туризма - ред.). Один из вариантов, который на сегодняшний день рассматриваем - определить территории и дать возможность на сельскохозяйственных землях построить домики или гостиницу для туристов тем собственникам крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно работают, имеют хорошую репутацию, производят продукцию", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.
Как отметили в региональном парламенте, Подмосковье увеличивает потенциал и на сегодняшний день является примером успешного развития агротуризма для многих регионов России. Сельхоздеятельность в Подмосковье осуществляют 1100 предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.
"Мы для себя определили, что сельский туризм – одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Сельский туризм является движущей силой развития сельских территорий", - приводят слова Керселяна в сообщении.
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