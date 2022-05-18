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В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива
В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива - РИА Новости, 18.05.2022
В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива
Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:38
2022-05-18T08:38
2022-05-18T08:38
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бранденбург
германия
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает издание Bild со ссылкой на генерального директора Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгера Айхеле."Ожидаем, что столкнемся с проблемами самое позднее летом... Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Некоторым пивоварням грозит простой, скоро они могут остаться без бутылок", - заявил Айхеле, добавив, что ситуация "крайне напряженная".По словам главы DBB, из-за нехватки водителей грузовиков пивоварням и предприятиям торговли напитками все сложнее поддерживать цепочки поставок.От дефицита бутылок страдает преимущественно малый и средний бизнес, так как поставки в первую очередь идут крупным предприятиям. "Это угрожает разнообразию на немецком рынке пива", - отметил заместитель главы Союза пивоваров Берлина и Бранденбурга Штефан Фритше.
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экономика, берлин (город), бранденбург, германия
В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива
Глава Немецкого союза пивоваров: может возникнуть дефицит стеклянных бутылок для пива
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает издание Bild со ссылкой на генерального директора Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгера Айхеле.
"Ожидаем, что столкнемся с проблемами самое позднее летом... Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Некоторым пивоварням грозит простой, скоро они могут остаться без бутылок", - заявил Айхеле, добавив, что ситуация "крайне напряженная".
По словам главы DBB, из-за нехватки водителей грузовиков пивоварням и предприятиям торговли напитками все сложнее поддерживать цепочки поставок.
От дефицита бутылок страдает преимущественно малый и средний бизнес, так как поставки в первую очередь идут крупным предприятиям. "Это угрожает разнообразию на немецком рынке пива", - отметил заместитель главы Союза пивоваров Берлина
и Бранденбурга
Штефан Фритше.