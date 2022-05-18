https://ria.ru/20220518/germaniya-1789154611.html

В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива

В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива - РИА Новости, 18.05.2022

В Германии предупредили о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива

Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:38

2022-05-18T08:38

2022-05-18T08:38

экономика

берлин (город)

бранденбург

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740978574_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_bf61739b0a8dfbe8a893b14d8f2185c6.jpg

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает издание Bild со ссылкой на генерального директора Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгера Айхеле."Ожидаем, что столкнемся с проблемами самое позднее летом... Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Некоторым пивоварням грозит простой, скоро они могут остаться без бутылок", - заявил Айхеле, добавив, что ситуация "крайне напряженная".По словам главы DBB, из-за нехватки водителей грузовиков пивоварням и предприятиям торговли напитками все сложнее поддерживать цепочки поставок.От дефицита бутылок страдает преимущественно малый и средний бизнес, так как поставки в первую очередь идут крупным предприятиям. "Это угрожает разнообразию на немецком рынке пива", - отметил заместитель главы Союза пивоваров Берлина и Бранденбурга Штефан Фритше.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/berbok-1789070058.html

берлин (город)

бранденбург

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, берлин (город), бранденбург, германия