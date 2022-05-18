https://ria.ru/20220518/gaz-1789259307.html
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России - РИА Новости, 18.05.2022
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России
Европейская комиссия предлагает в случае внезапного и полного прекращения поступления газа из России принимать экстренные общеевропейские меры по рациональному... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:46
2022-05-18T15:46
2022-05-18T15:46
экономика
еврокомиссия
евросоюз
россия
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает в случае внезапного и полного прекращения поступления газа из России принимать экстренные общеевропейские меры по рациональному использованию и перераспределению "голубого топлива" среди государств, а также в исключительном порядке устанавливать предельно допустимые цены, говорится в материалах ЕК.В частности, предусмотрены "координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса". "К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке", - пояснил европейский представитель, комментируя предложения ЕК.Также страны, которые менее зависимы от российских поставок, могут перенаправить часть своего газа наиболее уязвимы государствам.Кроме того, среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.Ожидается, что государства ЕС в ближайшее время приступят к обсуждению предложений Еврокомиссии.В качестве краткосрочных мер для оптимального функционирования рынка ЕК предлагает использовать платформу общих закупок EU Energy Purchase Platform "для агрегации общего спроса на газ в ЕС и переговоров о снижении цен поставок" для общих закупок. Предусматривается также расширение сферы применения регулируемых тарифов на газ для потребителей, включая стратегические сектора экономики, экстренные меры финподдержки энергокомпаниям.
https://ria.ru/20220518/gaz-1789236136.html
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, евросоюз, россия, природный газ
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России
Еврокомиссия предложила экстренные меры на случай полной остановки поставок газа из России
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает в случае внезапного и полного прекращения поступления газа из России принимать экстренные общеевропейские меры по рациональному использованию и перераспределению "голубого топлива" среди государств, а также в исключительном порядке устанавливать предельно допустимые цены, говорится в материалах ЕК.
В частности, предусмотрены "координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса". "К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке", - пояснил европейский представитель, комментируя предложения ЕК
.
Также страны, которые менее зависимы от российских поставок, могут перенаправить часть своего газа наиболее уязвимы государствам.
Кроме того, среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.
Ожидается, что государства ЕС
в ближайшее время приступят к обсуждению предложений Еврокомиссии.
В качестве краткосрочных мер для оптимального функционирования рынка ЕК предлагает использовать платформу общих закупок EU Energy Purchase Platform "для агрегации общего спроса на газ в ЕС и переговоров о снижении цен поставок" для общих закупок. Предусматривается также расширение сферы применения регулируемых тарифов на газ для потребителей, включая стратегические сектора экономики, экстренные меры финподдержки энергокомпаниям.