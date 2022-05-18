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ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России - РИА Новости, 18.05.2022
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ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России - РИА Новости, 18.05.2022
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России
Европейская комиссия предлагает в случае внезапного и полного прекращения поступления газа из России принимать экстренные общеевропейские меры по рациональному... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:46
2022-05-18T15:46
экономика
еврокомиссия
евросоюз
россия
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает в случае внезапного и полного прекращения поступления газа из России принимать экстренные общеевропейские меры по рациональному использованию и перераспределению "голубого топлива" среди государств, а также в исключительном порядке устанавливать предельно допустимые цены, говорится в материалах ЕК.В частности, предусмотрены "координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса". "К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке", - пояснил европейский представитель, комментируя предложения ЕК.Также страны, которые менее зависимы от российских поставок, могут перенаправить часть своего газа наиболее уязвимы государствам.Кроме того, среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.Ожидается, что государства ЕС в ближайшее время приступят к обсуждению предложений Еврокомиссии.В качестве краткосрочных мер для оптимального функционирования рынка ЕК предлагает использовать платформу общих закупок EU Energy Purchase Platform "для агрегации общего спроса на газ в ЕС и переговоров о снижении цен поставок" для общих закупок. Предусматривается также расширение сферы применения регулируемых тарифов на газ для потребителей, включая стратегические сектора экономики, экстренные меры финподдержки энергокомпаниям.
https://ria.ru/20220518/gaz-1789236136.html
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, россия, природный газ
15:46 18.05.2022
 
ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России

Еврокомиссия предложила экстренные меры на случай полной остановки поставок газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает в случае внезапного и полного прекращения поступления газа из России принимать экстренные общеевропейские меры по рациональному использованию и перераспределению "голубого топлива" среди государств, а также в исключительном порядке устанавливать предельно допустимые цены, говорится в материалах ЕК.
В частности, предусмотрены "координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса". "К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке", - пояснил европейский представитель, комментируя предложения ЕК.
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Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае
Также страны, которые менее зависимы от российских поставок, могут перенаправить часть своего газа наиболее уязвимы государствам.
Кроме того, среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.
Ожидается, что государства ЕС в ближайшее время приступят к обсуждению предложений Еврокомиссии.
В качестве краткосрочных мер для оптимального функционирования рынка ЕК предлагает использовать платформу общих закупок EU Energy Purchase Platform "для агрегации общего спроса на газ в ЕС и переговоров о снижении цен поставок" для общих закупок. Предусматривается также расширение сферы применения регулируемых тарифов на газ для потребителей, включая стратегические сектора экономики, экстренные меры финподдержки энергокомпаниям.
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