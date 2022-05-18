https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html

Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 18.05.2022

Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб". РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:09

2022-05-18T12:09

2022-05-18T14:17

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

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подгорное

сша

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министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент "Куб" пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков, которые поражают личный состав и орудия.Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное.В военном ведомстве уточнили, что после удара украинские военные попытались скрыться в лесу. Как только они спрятали там гаубицы и тягачи, по лесу нанесла удар артиллерия."Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались", — рассказали в Минобороны."Куб" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Госиспытания "Куба" завершились в конце 2021 года.

https://ria.ru/20220517/kontrataka-1789068211.html

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подгорное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, россия, подгорное, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина