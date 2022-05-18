https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:09
2022-05-18T12:09
2022-05-18T14:17
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
подгорное
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789201843_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_be9e8a52950c475dcb0029f9486e54a2.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент "Куб" пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков, которые поражают личный состав и орудия.Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное.В военном ведомстве уточнили, что после удара украинские военные попытались скрыться в лесу. Как только они спрятали там гаубицы и тягачи, по лесу нанесла удар артиллерия."Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались", — рассказали в Минобороны."Куб" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Госиспытания "Куба" завершились в конце 2021 года.
https://ria.ru/20220517/kontrataka-1789068211.html
россия
подгорное
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789201843_278:0:1781:1127_1920x0_80_0_0_546aaeaf3a7ea51f313e6536862eb72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, россия, подгорное, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
12:09 18.05.2022 (обновлено: 14:17 18.05.2022)
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны показало видео уничтожения дроном "Куб" американских гаубиц M777 на Украине
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".
На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент "Куб" пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков, которые поражают личный состав и орудия.
Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
, российские войска нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное
.
В военном ведомстве уточнили, что после удара украинские военные попытались скрыться в лесу. Как только они спрятали там гаубицы и тягачи, по лесу нанесла удар артиллерия.
"Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались", — рассказали в Минобороны.
"Куб" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.
Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Госиспытания "Куба" завершились в конце 2021 года.