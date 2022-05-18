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Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:09
2022-05-18T14:17
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
подгорное
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент "Куб" пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков, которые поражают личный состав и орудия.Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное.В военном ведомстве уточнили, что после удара украинские военные попытались скрыться в лесу. Как только они спрятали там гаубицы и тягачи, по лесу нанесла удар артиллерия."Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались", — рассказали в Минобороны."Куб" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Госиспытания "Куба" завершились в конце 2021 года.
https://ria.ru/20220517/kontrataka-1789068211.html
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подгорное
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игорь конашенков, россия, подгорное, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
12:09 18.05.2022 (обновлено: 14:17 18.05.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны показало видео уничтожения дроном "Куб" американских гаубиц M777 на Украине

© Минобороны РФКадр видео российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
Кадр видео российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
© Минобороны РФ
Кадр видео российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".
На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент "Куб" пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков, которые поражают личный состав и орудия.
Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное.
В военном ведомстве уточнили, что после удара украинские военные попытались скрыться в лесу. Как только они спрятали там гаубицы и тягачи, по лесу нанесла удар артиллерия.
"Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались", — рассказали в Минобороны.
"Куб" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.
Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Госиспытания "Куба" завершились в конце 2021 года.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь КонашенковРоссияПодгорноеСШАВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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