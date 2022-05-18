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Посла Франции в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
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Посла Франции в Москве вызвали в МИД
Посла Франции в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посла Франции в Москве вызвали в МИД
Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:45
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франция
россия
в мире
пьер леви
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ."Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов", - рассказали в министерстве.
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франция, россия, в мире, пьер леви
11:45 18.05.2022 (обновлено: 11:51 18.05.2022)
 
Посла Франции в Москве вызвали в МИД

Посла Франции в Москве Леви вызвали в МИД из-за высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание посольства Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.
"Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов", - рассказали в министерстве.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:04
Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
 
ФранцияРоссияВ миреПьер Леви
 
 
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