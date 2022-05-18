https://ria.ru/20220518/frantsiya-1789190907.html

Посла Франции в Москве вызвали в МИД

Посла Франции в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 18.05.2022

Посла Франции в Москве вызвали в МИД

Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:45

2022-05-18T11:45

2022-05-18T11:51

франция

россия

в мире

пьер леви

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ."Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов", - рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

франция, россия, в мире, пьер леви