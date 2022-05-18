https://ria.ru/20220518/frantsiya-1789190907.html
Посла Франции в Москве вызвали в МИД
Посла Франции в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посла Франции в Москве вызвали в МИД
Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:45
2022-05-18T11:45
2022-05-18T11:51
франция
россия
в мире
пьер леви
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Франции в РФ Пьер Леви вызван в МИД России в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ."Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов", - рассказали в министерстве.
https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, в мире, пьер леви
11:45 18.05.2022 (обновлено: 11:51 18.05.2022)
Посла Франции в Москве вызвали в МИД
Посла Франции в Москве Леви вызвали в МИД из-за высылки российских дипломатов