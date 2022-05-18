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ПСБ и "Иннопрактика" проведут региональный форум по диверсификации
ПСБ и "Иннопрактика" проведут региональный форум по диверсификации - РИА Новости, 18.05.2022
ПСБ и "Иннопрактика" проведут региональный форум по диверсификации
ПСБ и компания "Иннопрактика" проведут в пятницу, 20 мая, в Санкт-Петербурге региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках",... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:18
2022-05-18T10:18
2022-05-18T10:18
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. ПСБ и компания "Иннопрактика" проведут в пятницу, 20 мая, в Санкт-Петербурге региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба ПСБ. В рамках деловой программы форума, в котором ожидается участие более 200 представителей отрасли ОПК, планируется обсудить лучшие практики и актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, кооперации с высокотехнологичным бизнесом и вузами. ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" с 2020 года проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний, изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции. В рамках деловой программы форума будут также представлены итоги третьего Национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках" и отмечены компании, которые добились наибольших успехов в этом направлении. Всего в третьем исследовании приняли участие более 230 предприятий из различных отраслей экономики. В пресс-службе отметили, что в шорт-лист самых успешных компаний в области диверсификации вошли Туламашзавод, Улан-Удэнский авиационный завод, Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко, Чепецкий механический завод, Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева, Пермский завод "Машиностроитель", судостроительный комплекс "Звезда", Завод имени Серго, научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина. Награждение победителей состоится на пленарном заседании форума "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости
. ПСБ и компания "Иннопрактика" проведут в пятницу, 20 мая, в Санкт-Петербурге региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба ПСБ
.
В рамках деловой программы форума, в котором ожидается участие более 200 представителей отрасли ОПК, планируется обсудить лучшие практики и актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, кооперации с высокотехнологичным бизнесом и вузами.
ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" с 2020 года проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний, изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.
В рамках деловой программы форума будут также представлены итоги третьего Национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках" и отмечены компании, которые добились наибольших успехов в этом направлении. Всего в третьем исследовании приняли участие более 230 предприятий из различных отраслей экономики.
В пресс-службе отметили, что в шорт-лист самых успешных компаний в области диверсификации вошли Туламашзавод, Улан-Удэнский авиационный завод, Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко, Чепецкий механический завод, Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева, Пермский завод "Машиностроитель", судостроительный комплекс "Звезда", Завод имени Серго, научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина.
Награждение победителей состоится на пленарном заседании форума "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях".