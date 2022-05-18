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День Балтийского флота ВМФ России

День Балтийского флота ВМФ России - РИА Новости, 18.05.2022

День Балтийского флота ВМФ России

18 мая в России отмечается День Балтийского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T00:27

2022-05-18T00:27

2022-05-18T00:27

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балтийский флот вмф россии

балтийское море

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18 мая в России отмечается День Балтийского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Балтийский флот (БФ) – один из старейших флотов России, создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Первые боевые корабли для него строились в 1702-1703 годах в устье реки Сясь на Ладожском озере и на реке Свирь.Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Историческая значимость той победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".При содействии русского флота на Балтике во время Северной войны были взяты Выборг, Ревель (Таллин), Рига, Моонзундские острова, Гельсингфорс (по-фински – Хельсинки), Або; на море были одержаны победы при Гангуте (финское название – Ханко, 1714), Эзеле (1719), Гренгаме (1720).В XVIII-XIX веках главная база флота находилась в Кронштадте, затем – в городах Гельсингфорсе и Ревеле. На протяжении всей истории балтийцы одержали немало побед над захватчиками, пытавшимися оттеснить Русское государство от побережья Балтийского моря. Не раз им приходилось отстаивать интересы страны и на других морских театрах.Эскадры Балтийского флота участвовали в реализации политики вооруженного нейтралитета в 1780-х годах, в 1-й и 2-й Архипелагских экспедициях, в ходе которых были одержаны победы в Чесменском (1770), Афонском (1807) и Наваринском (1827) сражениях. В начале ХХ века корабли Балтийского флота совершили беспримерный переход на Дальний Восток в составе 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр.В XIX – начале XX веков моряки БФ внесли значительный вклад в отечественную и мировую науку. Важное место занимали кругосветные и дальние плавания с научными целями. На карте мира остались 432 географических открытия, которые носят имена 98 адмиралов и офицеров Балтийского флота.После неудачной Русско-японской войны 1904-1905 годов, в которой участвовали корабли Балтийского флота, он был восстановлен в численности и принял активное участие в Первой мировой войне (1914-1918). Во время нее, уничтожив более 100 кораблей и вспомогательных судов противника, Балтийский флот выиграл у флота Германии битву за Балтику, несмотря на превосходство в силах последнего.С января 1918 года корабли и суда БФ вошли в состав создаваемого Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ). В годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1922) моряки-балтийцы успешно защищали подступы к Петрограду (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург), сражались на всех сухопутных фронтах.С марта 1918 года по январь 1935 года Балтийский флот именовался Морскими силами Балтийского моря. В межвоенный период БФ был технически перевооружен, пополнен новыми кораблями, самолетами. Послужил базой для создания Северного и Тихоокеанского флотов.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Балтийский флот во взаимодействии с армией в 1941 году оборонял полуостров Ханко, Таллин, Моонзундские острова, в 1941-1944 годах участвовал в обороне Ленинграда, в операциях по прорыву и полному снятию блокады города, в 1944-1945 годах поддерживал наступление сухопутных войск в Прибалтике, в Восточной Пруссии и Восточной Померании.На сухопутных фронтах сражалось более 110 тысяч моряков-балтийцев. Силами БФ было высажено 24 морских десанта, потоплено 1205 боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов, уничтожено 2418 самолетов противника. Свыше 100 тысяч балтийцев были награждены орденами и медалями, 137 человек удостоены звания Героя Советского Союза.В 1946 году Балтийский флот был разделен на два флота – 4-й и 8-й, в декабре 1955 года флот был восстановлен в прежней структуре.С начала 1950-х годов на Балтике началось успешное освоение новой боевой техники, флот стал пополняться ракетными кораблями, реактивными самолетами, его боевые возможности резко возросли. Корабли Балтийского флота стали выполнять задачи боевой службы в Северном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах.За выдающиеся заслуги перед Родиной Балтийский флот награжден двумя орденами Красного Знамени (1928, 1965).В 1991 году после распада СССР силы БФ были выведены из военно-морских баз на территории республик Прибалтики и включены в состав Калининградского особого района, который возглавляется командующим флотом.Современный Балтийский флот представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально-технического обеспечения.При этом важная роль в решении стоящих перед флотом задач отводится современным корветам "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", а также малым ракетным кораблям "Советск", "Серпухов", "Зеленый Дол" и "Мытищи". Процессы оснащения флота передовыми техническими средствами и вооружением, а также модернизации уже находящихся в его составе самолетов, вертолетов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся и в дальнейшем.Основными задачами БФ являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другое).Основные пункты базирования – Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). Командующий Балтийским флотом – Виктор Лиина. Все части Балтийского флота относятся к категории постоянной готовности, они в кратчайшие сроки способны приступить к выполнению задач по предназначению.Корабли и суда обеспечения БФ решают задачи в интересах корабельных группировок ВМФ, безопасности международного судоходства, в самых удаленных районах Мирового океана. Балтийский флот, являясь форпостом России в Западном регионе, обеспечивает стабильность военно-политической обстановки и государственные интересы страны.Геополитическая обстановка в мире за три столетия подтвердила, что существование Балтийского флота является объективной и исторически оправданной необходимостью, одним из непременных условий безопасности России на западном направлении.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, кронштадт, петр i, безопасность, балтийский флот вмф россии, балтийское море