https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html

МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления

МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления - РИА Новости, 18.05.2022

МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления

Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсински было оказано давление из-за рубежа, заявила... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:45

2022-05-18T17:45

2022-05-18T18:28

финляндия

цены на нефть

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

fennovoima

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсински было оказано давление из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Считаем крайне политизированным решение заказчика строительства АЭС "Ханхикиви-1 финской компании Fennovoima прекратить сотрудничество со структурами госкорпорации "Росатом" в рамках соглашений о сооружении в Финляндии данной АЭС. Очевидно, во многом судьба этого экономического проекта была определена под давлением финских властей, а на них, соответственно, давили "заказчики из-за рубежа", - сказала дипломат на брифинге.Захарова напомнила о реакции "Росатома", выразившего разочарование подобными действиями финских партнеров. По ее словам, "они предприняты на непонятных основаниях , без обсуждения с госкорпорацией".Как сообщалось 2 мая, финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом").

https://ria.ru/20220518/nato-1789300848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/nato-1789267205.html

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финляндия, цены на нефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima