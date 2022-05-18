https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html
МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления
МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления - РИА Новости, 18.05.2022
МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления
Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсински было оказано давление из-за рубежа, заявила... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:45
2022-05-18T17:45
2022-05-18T18:28
финляндия
цены на нефть
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
fennovoima
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсински было оказано давление из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Считаем крайне политизированным решение заказчика строительства АЭС "Ханхикиви-1 финской компании Fennovoima прекратить сотрудничество со структурами госкорпорации "Росатом" в рамках соглашений о сооружении в Финляндии данной АЭС. Очевидно, во многом судьба этого экономического проекта была определена под давлением финских властей, а на них, соответственно, давили "заказчики из-за рубежа", - сказала дипломат на брифинге.Захарова напомнила о реакции "Росатома", выразившего разочарование подобными действиями финских партнеров. По ее словам, "они предприняты на непонятных основаниях , без обсуждения с госкорпорацией".Как сообщалось 2 мая, финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом").
https://ria.ru/20220518/nato-1789300848.html
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финляндия, цены на нефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima
17:45 18.05.2022 (обновлено: 18:28 18.05.2022)
МИД: Финляндия прервала сотрудничество по АЭС из-за политического давления
МИД: Финляндия прекратила сотрудничество по АЭС из-за политического давления на Хельсинки