https://ria.ru/20220518/evakuatsiya-1789349720.html

Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022

Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия самостоятельно эвакуировала более 17 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил в среду руководитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:42

2022-05-18T21:42

2022-05-18T21:42

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия самостоятельно эвакуировала более 17 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 212 человек, в том числе 2004 ребенка", - сказал Мизинцев.Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже почти 1,3 миллиона человек, из которых почти 228 тысяч детей. Границу России пересекли больше 182 тысяч личных автомобилей.Мизинцев добавил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают с размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат.По словам начальника Национального центра управления обороной РФ, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 109 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 756 034 таких обращений из 2135 населенных пунктов Украины", - уточнил он.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр