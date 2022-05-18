Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия самостоятельно эвакуировала более 17 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он добавил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже почти 1,3 миллиона человек, из которых почти 228 тысяч детей. Границу России пересекли больше 182 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев добавил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают с размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат.
По словам начальника Национального центра управления обороной РФ, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 109 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 756 034 таких обращений из 2135 населенных пунктов Украины", - уточнил он.
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