https://ria.ru/20220518/es-1789258610.html

Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону

Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону - РИА Новости, 18.05.2022

Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону

Страны Евросоюза в последние двадцать лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону, говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по пробелам в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:44

2022-05-18T15:44

2022-05-18T15:44

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза в последние двадцать лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону, говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по пробелам в инвестициях в оборонную сферу ЕС и мерам по их устранению.В частности, в ЕК сообщили, что с 1999 по 2021 год общий рост оборонных расходов в ЕС составил всего 20%, по сравнению с 66% в США, 592% - в Китае и 292% - в России."В случае, если бы страны ЕС в период с 2006 по 2020 годы тратили 2% ВВП на оборону, то дополнительно были бы привлечены 1,1 триллиона евро, из которых 270 миллиардов – для инвестиций", - указывается в документе.Сообщается также, что Оборонная и технологическая база ЕС (EDTIB) в целом конкурентоспособна, однако имеет ряд пробелов: отсутствие кооперативных инвестиций, промышленность структурирована по национальным границам, зависимость от ключевого оборонного оборудования и сырья."В период с 2007 по 2016 годы более 60% оборонных закупок ЕС приходилось на неевропейский оборонный импорт", - указывается в документе. В предложениях отмечается, что "возвращение сценария высокоинтенсивных боевых действий требует наращивания (оборонного) производства европейской промышленностью".На фоне ситуации на Украине в Еврокомиссии констатировали также необходимость провести переоценку ситуации в области безопасности и потребностей ЕС в оборудовании для сферы обороны. "При отсутствии координации в ЕС возрастают риски дальнейшей фрагментации европейского оборонного рынка", - указывается в предложениях.На Версальском саммите ЕС в марте этого года европейские лидеры поручили Еврокомиссии провести анализ пробелов в инвестиционной оборонной политике и предложить меры по их ликвидации для укрепления оборонной европейской индустрии и технологической базы.Ожидается, что итоги работы ЕК и конкретные предложения по наращиванию инвестиций в оборону будут также обсуждаться в ходе саммита ЕС в конце мая.

https://ria.ru/20220518/vpk-1789251638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/gaz-1789234911.html

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цены на нефть, сша, китай, россия, евросоюз, еврокомиссия