Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/es-1789258610.html
Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону
Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону - РИА Новости, 18.05.2022
Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону
Страны Евросоюза в последние двадцать лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону, говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по пробелам в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:44
2022-05-18T15:44
цены на нефть
сша
китай
россия
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза в последние двадцать лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону, говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по пробелам в инвестициях в оборонную сферу ЕС и мерам по их устранению.В частности, в ЕК сообщили, что с 1999 по 2021 год общий рост оборонных расходов в ЕС составил всего 20%, по сравнению с 66% в США, 592% - в Китае и 292% - в России."В случае, если бы страны ЕС в период с 2006 по 2020 годы тратили 2% ВВП на оборону, то дополнительно были бы привлечены 1,1 триллиона евро, из которых 270 миллиардов – для инвестиций", - указывается в документе.Сообщается также, что Оборонная и технологическая база ЕС (EDTIB) в целом конкурентоспособна, однако имеет ряд пробелов: отсутствие кооперативных инвестиций, промышленность структурирована по национальным границам, зависимость от ключевого оборонного оборудования и сырья."В период с 2007 по 2016 годы более 60% оборонных закупок ЕС приходилось на неевропейский оборонный импорт", - указывается в документе. В предложениях отмечается, что "возвращение сценария высокоинтенсивных боевых действий требует наращивания (оборонного) производства европейской промышленностью".На фоне ситуации на Украине в Еврокомиссии констатировали также необходимость провести переоценку ситуации в области безопасности и потребностей ЕС в оборудовании для сферы обороны. "При отсутствии координации в ЕС возрастают риски дальнейшей фрагментации европейского оборонного рынка", - указывается в предложениях.На Версальском саммите ЕС в марте этого года европейские лидеры поручили Еврокомиссии провести анализ пробелов в инвестиционной оборонной политике и предложить меры по их ликвидации для укрепления оборонной европейской индустрии и технологической базы.Ожидается, что итоги работы ЕК и конкретные предложения по наращиванию инвестиций в оборону будут также обсуждаться в ходе саммита ЕС в конце мая.
https://ria.ru/20220518/vpk-1789251638.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/gaz-1789234911.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, китай, россия, евросоюз, еврокомиссия
15:44 18.05.2022
 
Страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону

Еврокомиссия: страны ЕС за 20 лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза в последние двадцать лет недостаточно нарастили инвестиции в оборону, говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по пробелам в инвестициях в оборонную сферу ЕС и мерам по их устранению.
В частности, в ЕК сообщили, что с 1999 по 2021 год общий рост оборонных расходов в ЕС составил всего 20%, по сравнению с 66% в США, 592% - в Китае и 292% - в России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:21
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза совместно развивать ВПК
"В случае, если бы страны ЕС в период с 2006 по 2020 годы тратили 2% ВВП на оборону, то дополнительно были бы привлечены 1,1 триллиона евро, из которых 270 миллиардов – для инвестиций", - указывается в документе.
Сообщается также, что Оборонная и технологическая база ЕС (EDTIB) в целом конкурентоспособна, однако имеет ряд пробелов: отсутствие кооперативных инвестиций, промышленность структурирована по национальным границам, зависимость от ключевого оборонного оборудования и сырья.
"В период с 2007 по 2016 годы более 60% оборонных закупок ЕС приходилось на неевропейский оборонный импорт", - указывается в документе. В предложениях отмечается, что "возвращение сценария высокоинтенсивных боевых действий требует наращивания (оборонного) производства европейской промышленностью".
На фоне ситуации на Украине в Еврокомиссии констатировали также необходимость провести переоценку ситуации в области безопасности и потребностей ЕС в оборудовании для сферы обороны. "При отсутствии координации в ЕС возрастают риски дальнейшей фрагментации европейского оборонного рынка", - указывается в предложениях.
На Версальском саммите ЕС в марте этого года европейские лидеры поручили Еврокомиссии провести анализ пробелов в инвестиционной оборонной политике и предложить меры по их ликвидации для укрепления оборонной европейской индустрии и технологической базы.
Ожидается, что итоги работы ЕК и конкретные предложения по наращиванию инвестиций в оборону будут также обсуждаться в ходе саммита ЕС в конце мая.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:19В мире
Глава ЕК рассказала о плане ЕС отказаться от российских энергоресурсов
 
Цены на нефтьСШАКитайРоссияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала