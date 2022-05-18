https://ria.ru/20220518/es-1789241132.html

ЕС намерен увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году

ЕС намерен увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году - РИА Новости, 18.05.2022

ЕС намерен увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году

Евросоюз в рамках плана по реформированию энергетического сектора RepowerEU для ликвидации зависимости от российских энергоресурсов планирует нарастить долю... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:54

2022-05-18T14:54

2022-05-18T15:06

евросоюз

еврокомиссия

россия

урсула фон дер ляйен

в мире

энергетика

кадри симсон

евростат

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Евросоюз в рамках плана по реформированию энергетического сектора RepowerEU для ликвидации зависимости от российских энергоресурсов планирует нарастить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду соответствующие предложения.Ранее цель по возобновляемой энергии к 2030 году составляла 40%.Для этого планируется, в частности, поэтапно вводить установку источников возобновляемой энергии для жилого сектора и в общественных зданий в период с 2025 по 2029 годы. Также предлагается значительно облегчить и ускорить получение разрешений на установки генерации возобновляемой энергии.По данным Евростата, в 2019 году доля энергии из возобновляемых источников в общем объёма ее потребления в ЕС составила 19,7%. При этом целью Евросоюза на 2020 год была доля в 20%.Еврокомиссия ранее предложила сделать ЕС к середине века климатически нейтральным - когда объем выбрасываемых парниковых газов в атмосферу равен объему их улавливания. Для этого потребуются изменения в структуре производства и потребления энергии в странах союза и сотни миллиардов евро инвестиции. Цель на 2030 год - промежуточный шаг в этой стратегии.Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее говорила, что ЕС импортирует 58% энергии, которая ему необходима. Важнейшими ее источниками для союза пока что являются ископаемые нефть и газ, а крупным их поставщиком - Россия. При этом Еврокомиссия и ранее выступала за более активное использование энергии из возобновляемых источников, снижение зависимости от импорта и ископаемых видов топлива.Европейская комиссия также предложила поставить цель по повышению энергоэффективности и сокращению энергопотребления в ЕС к 2030 году на 13% по сравнению с нынешней целью в 9%, добавила Урсула фон дер Ляйен."Одним из этапов плана должна стать экономия энергии… Мы ставим новую амбициозную цель, чтобы освободиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов как можно скорее… Мы хотим повысить цель ЕС по энергетической эффективности к 2030 году с 9% до 13%", - сказала она.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, в мире, энергетика, кадри симсон, евростат