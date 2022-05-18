https://ria.ru/20220518/erevan-1789326639.html

Дипмиссию России беспокоят данные о взаимодействии Армении и США в биосфере

Дипмиссию России беспокоят данные о взаимодействии Армении и США в биосфере - РИА Новости, 18.05.2022

Дипмиссию России беспокоят данные о взаимодействии Армении и США в биосфере

Посольство РФ в Ереване обеспокоено поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в том числе по линии военных... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:08

2022-05-18T19:08

2022-05-18T19:14

владимир путин

армения

россия

сша

министерство обороны сша

одкб

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ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Ереване обеспокоено поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в том числе по линии военных ведомств.На странице дипмиссии в соцсетях отмечается, что на состоявшейся в Москве в понедельник встрече лидеров государств-членов ОДКБ президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание проблематике обеспечения биологической безопасности на пространстве бывшего Советского Союза. Информация о военно-биологической программе США на Украине вызвала широкий отклик.Дипмиссия сообщила, что получает вопросы от СМИ относительно сотрудничества России и Армении в сфере обеспечения биологической безопасности. В связи с этим посольство отмечает, что РФ продолжает продуктивное взаимовыгодное сотрудничество с Арменией в области обеспечения биологической безопасности. Его активизации способствовало подписание в мае 2021 года двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности."В то же время в контексте реализации указанного меморандума по биобезопасности у нас сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в том числе по линии военных ведомств. Минобороны США нацеливает финансируемый им центр им. Р.Лугара в Грузии на активизацию совместных научных исследований в области микробиологии и эпидемиологии с Арменией и другими странами региона", - говорится в сообщении.Заслуживает также тщательного анализа и деятельность частных западных компаний, ведущих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине. "США и их союзники не объясняют, чем они занимаются в Армении в непосредственной близости от российских границ. Данный фактор, разумеется, учитывается нами в контексте обеспечения биологической безопасности России", - заявили в посольстве.Вместе с тем, в димписсии заявили, что Россия реализует с Арменией ряд успешных проектов в области борьбы с инфекционными болезнями, в результате чего обеспечен эффективный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации, обмен информацией, проведение важных научных исследований, оказание технической и методической поддержки в совершенствовании лабораторной сети Армении и обучение профильных специалистов. Благодаря двусторонней кооперации в области борьбы с ВИЧ Армения стала одной из первых стран, в которой ликвидирована передача ВИЧ от матери к ребенку. Совместные работы с использованием переданных Россией мобильных лабораторий позволили не допустить выход чумы и других опасных инфекций из природных очагов на армянской территории, отметили в посольстве.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783865787.html

https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html

армения

россия

сша

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владимир путин, армения, россия, сша, министерство обороны сша, одкб