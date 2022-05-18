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Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении - РИА Новости, 18.05.2022
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Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении - РИА Новости, 18.05.2022
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении
Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:19
2022-05-18T17:19
в мире
армения
сша
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ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении."Соединенные Штаты полны решимости содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении и быть партнером Армении в достижении этих целей... Мы стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов", - сказала Трейси в интервью армянскому госагентству "Арменпресс".Она отметила, что США высоко ценят сотрудничество с Арменией, основанное на общих демократических ценностях, и продолжают намечать дальнейшее позитивное развитие армяно-американских отношений.
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в мире, армения, сша
17:19 18.05.2022
 
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении

Посол США в Ереване: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении

© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / bendesign.com
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении.
"Соединенные Штаты полны решимости содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении и быть партнером Армении в достижении этих целей... Мы стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов", - сказала Трейси в интервью армянскому госагентству "Арменпресс".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:48
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
Она отметила, что США высоко ценят сотрудничество с Арменией, основанное на общих демократических ценностях, и продолжают намечать дальнейшее позитивное развитие армяно-американских отношений.
 
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