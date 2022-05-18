https://ria.ru/20220518/erevan-1789290157.html
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении - РИА Новости, 18.05.2022
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении
Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:19
2022-05-18T17:19
2022-05-18T17:19
в мире
армения
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100901/97/1009019779_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_043c33928d6db15b42fea39de0567efc.jpg
ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении."Соединенные Штаты полны решимости содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении и быть партнером Армении в достижении этих целей... Мы стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов", - сказала Трейси в интервью армянскому госагентству "Арменпресс".Она отметила, что США высоко ценят сотрудничество с Арменией, основанное на общих демократических ценностях, и продолжают намечать дальнейшее позитивное развитие армяно-американских отношений.
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
армения
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100901/97/1009019779_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_8757ab27e3a70badb1af176bfea390c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, сша
Посол США: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении
Посол США в Ереване: Вашингтон готов содействовать демократическим реформам в Армении