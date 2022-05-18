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Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат - РИА Новости, 18.05.2022
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Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат
Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат - РИА Новости, 18.05.2022
Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат
Энтузиазм стран Запада в поддержке Украины и противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши "Право и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:16
2022-05-18T13:16
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Энтузиазм стран Запада в поддержке Украины и противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Рышард Легутко."Энтузиазм в поддержке Украины и декларации максимальных шагов со временем начал распадаться, потому что в игру вступили интересы. Россия – устойчивый пункт в европейской политике для важнейших стран Западной Европы – Германии, Франции, Италии", - заявил Легутко в эфире Польского телевидения."Мы уже видим, как через черный ход делаются жесты в адрес России, посылают сигналы о том, что санкции вроде бы есть, но их можно обойти. Возвращается грязная политика между Западной Европой и Россией. К сожалению, это будет усугубляться", - заявил он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html
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в мире, россия, украина, западная европа, европа, польша
13:16 18.05.2022
 
Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат

Польский евродепутат Легутко: энтузиазм Запада в противостоянии России уже начал остывать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Польши
Флаги Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Энтузиазм стран Запада в поддержке Украины и противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Рышард Легутко.
"Энтузиазм в поддержке Украины и декларации максимальных шагов со временем начал распадаться, потому что в игру вступили интересы. Россия – устойчивый пункт в европейской политике для важнейших стран Западной Европы – Германии, Франции, Италии", - заявил Легутко в эфире Польского телевидения.
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"Мы уже видим, как через черный ход делаются жесты в адрес России, посылают сигналы о том, что санкции вроде бы есть, но их можно обойти. Возвращается грязная политика между Западной Европой и Россией. К сожалению, это будет усугубляться", - заявил он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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