https://ria.ru/20220518/entuziazm-1789216055.html

Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат

Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат - РИА Новости, 18.05.2022

Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат

Энтузиазм стран Запада в поддержке Украины и противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши "Право и... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:16

2022-05-18T13:16

2022-05-18T13:16

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россия

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западная европа

европа

польша

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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Энтузиазм стран Запада в поддержке Украины и противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Рышард Легутко."Энтузиазм в поддержке Украины и декларации максимальных шагов со временем начал распадаться, потому что в игру вступили интересы. Россия – устойчивый пункт в европейской политике для важнейших стран Западной Европы – Германии, Франции, Италии", - заявил Легутко в эфире Польского телевидения."Мы уже видим, как через черный ход делаются жесты в адрес России, посылают сигналы о том, что санкции вроде бы есть, но их можно обойти. Возвращается грязная политика между Западной Европой и Россией. К сожалению, это будет усугубляться", - заявил он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html

https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html

россия

украина

западная европа

европа

польша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, западная европа, европа, польша