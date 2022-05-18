Энтузиазм Запада в противостоянии России остыл, заявил польский евродепутат
Польский евродепутат Легутко: энтузиазм Запада в противостоянии России уже начал остывать
Флаги Евросоюза и Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Энтузиазм стран Запада в поддержке Украины и противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Рышард Легутко.
"Энтузиазм в поддержке Украины и декларации максимальных шагов со временем начал распадаться, потому что в игру вступили интересы. Россия – устойчивый пункт в европейской политике для важнейших стран Западной Европы – Германии, Франции, Италии", - заявил Легутко в эфире Польского телевидения.
"Мы уже видим, как через черный ход делаются жесты в адрес России, посылают сигналы о том, что санкции вроде бы есть, но их можно обойти. Возвращается грязная политика между Западной Европой и Россией. К сожалению, это будет усугубляться", - заявил он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.