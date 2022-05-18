https://ria.ru/20220518/energiya-1789362773.html

Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии

Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии - РИА Новости, 18.05.2022

Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии

Главы правительств Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов в среду подписали соглашение о расширении производства ветряной энергии в Северном море, сообщило... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:44

2022-05-18T23:44

2022-05-18T23:51

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метте фредериксен

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов в среду подписали соглашение о расширении производства ветряной энергии в Северном море, сообщило Датское радио.Соглашение подписали премьер Бельгии Александер де Кроо, премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Дании Метте Фредериксен, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц. На встрече в датском порту Эсбьерг, где было подписано соглашение, присутствовала также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Отмечается, что цель соглашения состоит в том, чтобы удвоить показатели производства ветряной энергии в Северном море к 2050 году. Таким образом, как отмечает радио, около 230 миллионов европейских домохозяйств смогут быть обеспечены электроэнергией."Мы создадим тысячи рабочих мест и создадим более экологичное и безопасное будущее для всех нас", - приводит датское радио слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

https://ria.ru/20220513/gaz-1788235141.html

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в мире, метте фредериксен, александер де кро, марк рютте, дания, бельгия, германия, еврокомиссия