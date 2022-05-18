https://ria.ru/20220518/energiya-1789362773.html
Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии
Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии - РИА Новости, 18.05.2022
Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии
Главы правительств Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов в среду подписали соглашение о расширении производства ветряной энергии в Северном море, сообщило... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:44
2022-05-18T23:44
2022-05-18T23:51
в мире
метте фредериксен
александер де кро
марк рютте
дания
бельгия
германия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733886891_375:702:2768:2048_1920x0_80_0_0_d7e274cd18b891df4805fb05b664ddee.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов в среду подписали соглашение о расширении производства ветряной энергии в Северном море, сообщило Датское радио.Соглашение подписали премьер Бельгии Александер де Кроо, премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Дании Метте Фредериксен, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц. На встрече в датском порту Эсбьерг, где было подписано соглашение, присутствовала также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Отмечается, что цель соглашения состоит в том, чтобы удвоить показатели производства ветряной энергии в Северном море к 2050 году. Таким образом, как отмечает радио, около 230 миллионов европейских домохозяйств смогут быть обеспечены электроэнергией."Мы создадим тысячи рабочих мест и создадим более экологичное и безопасное будущее для всех нас", - приводит датское радио слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
https://ria.ru/20220513/gaz-1788235141.html
дания
бельгия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733886891_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_958a5dbb9f242b08a6d1a2b6378a1cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, метте фредериксен, александер де кро, марк рютте, дания, бельгия, германия, еврокомиссия
23:44 18.05.2022 (обновлено: 23:51 18.05.2022)
Дания, Бельгия, ФРГ и Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии
Дания, Бельгия, Германия, Нидерланды подписали соглашение по ветряной энергии