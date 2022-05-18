https://ria.ru/20220518/energetika-1789238170.html
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе - РИА Новости, 18.05.2022
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе
ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:38
2022-05-18T14:38
2022-05-18T14:38
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет предложений "для прекращения зависимости ЕС от энергоресурсов из России".По словам Фон дер Ляйен, 2 миллиарда планируется потратить на нефтяную инфраструктуру, чтобы "положить конец транспортировке нефти из России"."Все остальное финансирование пойдет на усиление и ускорение перехода на чистую энергию", - сообщила глава ЕК.
https://ria.ru/20220518/energoresursy-1789234001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, энергетика, в мире, экономика, европа, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике