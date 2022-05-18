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Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе - РИА Новости, 18.05.2022
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Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе - РИА Новости, 18.05.2022
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе
ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:38
2022-05-18T14:38
еврокомиссия
энергетика
в мире
экономика
европа
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет предложений "для прекращения зависимости ЕС от энергоресурсов из России".По словам Фон дер Ляйен, 2 миллиарда планируется потратить на нефтяную инфраструктуру, чтобы "положить конец транспортировке нефти из России"."Все остальное финансирование пойдет на усиление и ускорение перехода на чистую энергию", - сообщила глава ЕК.
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еврокомиссия, энергетика, в мире, экономика, европа, евросоюз, урсула фон дер ляйен
14:38 18.05.2022
 
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет предложений "для прекращения зависимости ЕС от энергоресурсов из России".
"Мы мобилизуем до 300 миллиардов евро. Порядка 75 миллиардов в качестве дотаций и 225 миллиардов в виде кредитов. Это включает часть финансирования - до 10 миллиардов евро - на недостающие звенья для (импорта – ред.) сжиженного газа, для того, чтоб ни одно государство не осталось в стороне, в холоде", - сказала она.
По словам Фон дер Ляйен, 2 миллиарда планируется потратить на нефтяную инфраструктуру, чтобы "положить конец транспортировке нефти из России".
"Все остальное финансирование пойдет на усиление и ускорение перехода на чистую энергию", - сообщила глава ЕК.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:18
Глава ЕК рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов
 
ЕврокомиссияЭнергетикаВ миреЭкономикаЕвропаЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
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