https://ria.ru/20220518/energetika-1789238170.html

Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе

Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе - РИА Новости, 18.05.2022

Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе

ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:38

2022-05-18T14:38

2022-05-18T14:38

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила в среду амбициозный пакет предложений "для прекращения зависимости ЕС от энергоресурсов из России".По словам Фон дер Ляйен, 2 миллиарда планируется потратить на нефтяную инфраструктуру, чтобы "положить конец транспортировке нефти из России"."Все остальное финансирование пойдет на усиление и ускорение перехода на чистую энергию", - сообщила глава ЕК.

https://ria.ru/20220518/energoresursy-1789234001.html

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, энергетика, в мире, экономика, европа, евросоюз, урсула фон дер ляйен