https://ria.ru/20220518/elenovka-1789223948.html

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:44

2022-05-18T13:44

2022-05-18T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/donetsk-1789219350.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, днр