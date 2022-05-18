https://ria.ru/20220518/elenovka-1789223948.html
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:44
2022-05-18T13:44
2022-05-18T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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донбасс
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, днр
13:44 18.05.2022 (обновлено: 13:46 18.05.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка
В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили по Еленовке четыре снаряда
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости.
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.