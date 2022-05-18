https://ria.ru/20220518/elektroenergiya-1789229299.html

Московские энергетики подключили к сети строящийся южный участок БКЛ

Московские энергетики подключили к сети строящийся южный участок БКЛ - РИА Новости, 18.05.2022

Московские энергетики подключили к сети строящийся южный участок БКЛ

Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящегося южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:18

2022-05-18T14:18

2022-05-18T14:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящегося южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящегося южного участка БКЛ. Для электроснабжения строящегося участка от станции "Каширская" до станции "Каховская" специалисты проложили от питающего центра четыре кабельные линии напряжением 10 кВ общей протяженностью более 10,5 километров. Треть работ выполнена с помощью метода горизонтально-направленного бурения", - сказано в сообщении.По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры."Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Сообщается, что выданная мощность для электроснабжения тяговой подстанции метрополитена составила 8,9 МВт. До конца года планируется подать напряжение на вторую тяговую подстанцию на этом же участке БКЛ. Для этого строятся еще четыре кабельные линии напряжением 10 кВ. После завершения работ суммарная мощность тяговых подстанций на южном участке БКЛ от станции "Каширская" до станции "Каховская" будет увеличена до 17,8 МВт.

https://realty.ria.ru/20211122/metro-1760129745.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы