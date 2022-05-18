18:45 18.05.2022 (обновлено: 18:47 18.05.2022)
Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД
Захарова: Россия активно создает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток
Комплекс транспортировки экспортного газа . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Так называемое эмбарго, введение которого так активно обсуждается в Евросоюзе, может еще больше взвинтить нефтяные котировки", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, Москве потребуется переориентирование нефтегазового экспорта.
"Это непростая задача, решение которой влечет за собой изменение логистических цепочек и юридические вопросы, бизнес-сферу. Россия уже активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете", - добавила официальный представитель МИД РФ.
"Потребности энергии в мире, особенно в АТР, будут стабильно расти, поэтому сомнений относительно спроса на российские энергоресурсы нет", - заключила дипломат.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.