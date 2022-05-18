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Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД

Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД - РИА Новости, 18.05.2022

Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД

Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:45

2022-05-18T18:45

2022-05-18T18:47

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

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атр

евросоюз

мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москве потребуется переориентирование нефтегазового экспорта."Это непростая задача, решение которой влечет за собой изменение логистических цепочек и юридические вопросы, бизнес-сферу. Россия уже активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете", - добавила официальный представитель МИД РФ."Потребности энергии в мире, особенно в АТР, будут стабильно расти, поэтому сомнений относительно спроса на российские энергоресурсы нет", - заключила дипломат.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789313117.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, атр, евросоюз, мария захарова