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Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
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Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД
Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД
Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:45
2022-05-18T18:47
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
москва
атр
евросоюз
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москве потребуется переориентирование нефтегазового экспорта."Это непростая задача, решение которой влечет за собой изменение логистических цепочек и юридические вопросы, бизнес-сферу. Россия уже активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете", - добавила официальный представитель МИД РФ."Потребности энергии в мире, особенно в АТР, будут стабильно расти, поэтому сомнений относительно спроса на российские энергоресурсы нет", - заключила дипломат.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789313117.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, атр, евросоюз, мария захарова
18:45 18.05.2022 (обновлено: 18:47 18.05.2022)
 
Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД

Захарова: Россия активно создает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Так называемое эмбарго, введение которого так активно обсуждается в Евросоюзе, может еще больше взвинтить нефтяные котировки", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, Москве потребуется переориентирование нефтегазового экспорта.
"Это непростая задача, решение которой влечет за собой изменение логистических цепочек и юридические вопросы, бизнес-сферу. Россия уже активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете", - добавила официальный представитель МИД РФ.
"Потребности энергии в мире, особенно в АТР, будут стабильно расти, поэтому сомнений относительно спроса на российские энергоресурсы нет", - заключила дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
18:19В России
"Наглое воровство". Захарова о национализации активов Сбербанка и ВЭБ
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
17:35
МИД назвал план Брюсселя по помощи Украине в экспорте зерна продразверсткой
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияМоскваАТРЕвросоюзМария Захарова
 
 
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