https://ria.ru/20220518/dtp-1789200901.html

Ямал вошел в десятку российских регионов по наименьшему количеству ДТП

Ямал вошел в десятку российских регионов по наименьшему количеству ДТП - РИА Новости, 18.05.2022

Ямал вошел в десятку российских регионов по наименьшему количеству ДТП

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 российских регионов по наименьшему количеству ДТП в 2021 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:18

2022-05-18T12:18

2022-05-18T12:18

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

россия

сургут

гибдд мвд рф

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 российских регионов по наименьшему количеству ДТП в 2021 году, сообщает пресс-служба губернатора региона."Количество ДТП в округе в прошлом году снизилось более чем на 30%. На 40% сократилось число погибших и почти на 30% – число пострадавших. По статистике ГИБДД РФ, Ямал вошел в десятку регионов с наименьшим количество дорожно-транспортных происшествий, заняв восьмую строчку в рейтинге", - говорится в сообщении.По словам заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ямалу Максима Собянина, такие результаты связаны с качеством ремонта дорог."Анализ состояния аварийности на территории автономного округа по итогам 2021 года свидетельствует об эффективности принимаемых мер, в том числе мероприятий, реализованных в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - приводятся в сообщении слова Собянина.Власти отмечают, что в прошлом строительном сезоне всеми видами дорожных работ на Ямале было охвачено 269 километров дорог, в том числе 155 километров региональной и 114 километров местной дорожных сетей. На снижение аварийности повлияли и камеры фотовидеофиксации нарушений, которые начали устанавливать в округе в 2019 году. Сейчас в регионе функционируют 144 такие камеры, 14 передвижных комплексов фотовидеофиксации и четыре мобильных комплекса видеофиксации "Паркон"."Особое внимание направлено на автомобильную дорогу Сургут - Салехард, так как на нее приходится более половины всех ДТП со смертельным исходом. На данной дороге сейчас развернуто 25 комплексов, в состав которых входит 46 камер. До конца текущего года планируется установить еще 10 камер фотовидеофиксации", – цитирует пресс-служба заместителя директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлану Гиллих.В строительном сезоне 2022 года на Ямале запланировано привести в порядок около 173 километров дорог местной и региональных дорожных сетей, в том числе порядка 17 километров в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220428/nefterazlivy-1785927471.html

https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html

ямал

россия

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Ольга Маркова

общество, ямал, россия, сургут, гибдд мвд рф, ямало-ненецкий автономный округ (янао)