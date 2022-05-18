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Число пострадавших при обстрелах Донецка в среду возросло до двух - РИА Новости, 18.05.2022
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Число пострадавших при обстрелах Донецка в среду возросло до двух
Число пострадавших при обстрелах Донецка в среду возросло до двух - РИА Новости, 18.05.2022
Число пострадавших при обстрелах Донецка в среду возросло до двух
Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск в среду возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:58
2022-05-18T18:58
в мире
донецк (днр)
владимир путин
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск в среду возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что при обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина."В результате обстрела в Петровском районе по улице Соколовского ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/donetsk-1789248364.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), владимир путин, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
18:58 18.05.2022
 
Число пострадавших при обстрелах Донецка в среду возросло до двух

Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка в среду возросло до двух

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск в среду возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что при обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина.
Энергетики восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:08Специальная военная операция на Украине
Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей в Донецке
"В результате обстрела в Петровском районе по улице Соколовского ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:47Специальная военная операция на Украине
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
 
В миреДонецк (ДНР)Владимир ПутинПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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