Число пострадавших при обстрелах Донецка в среду возросло до двух
Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка в среду возросло до двух
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск в среду возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что при обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина.
"В результате обстрела в Петровском районе по улице Соколовского ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.