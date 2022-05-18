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В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/donetsk-1789240639.html
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 18.05.2022
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Около 15 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Кировском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:58
специальная военная операция на украине
россия
в мире
жкх
владимир путин
донецк (днр)
украина
кировский район
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Кировском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались свыше 15 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, в мире, жкх, владимир путин, донецк (днр), украина, кировский район
14:47 18.05.2022 (обновлено: 14:58 18.05.2022)
 
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Штаб обороны ДНР: около 15 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрелов

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинские войска
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинские войска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Кировском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались свыше 15 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЖКХВладимир ПутинДонецк (ДНР)УкраинаКировский район
 
 
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