https://ria.ru/20220518/donetsk-1789240639.html
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 18.05.2022
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Около 15 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Кировском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:47
2022-05-18T14:58
специальная военная операция на украине
россия
в мире
жкх
владимир путин
донецк (днр)
украина
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_515:610:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9e21ab86e01eca7f3b71145d813f98d.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Кировском районе Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались свыше 15 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/donbass-1789239918.html
россия
донецк (днр)
украина
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_938:597:2872:2048_1920x0_80_0_0_425dbeaf71982798bbeec83057a1cffd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, жкх, владимир путин, донецк (днр), украина, кировский район
14:47 18.05.2022 (обновлено: 14:58 18.05.2022)
В Донецке 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Штаб обороны ДНР: около 15 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрелов