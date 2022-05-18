https://ria.ru/20220518/donbass-1789262746.html
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США - РИА Новости, 18.05.2022
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США
Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:55
2022-05-18T15:55
2022-05-18T15:55
москва
сша
россия
московская городская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761610814_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6f73b79291081c22b77d7a75b820b3ec.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса".Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного парламента. Также столичные парламентарии попросили присвоить посольству США в России адрес на площади Защитников Донбасса."Мне кажется, хорошая идея", - сказала Святенко РИА Новости в среду. По ее мнению, это "правильно, мы поддерживаем то, что в Москве должна быть площадь Донбасса".Отвечая на вопрос, какой может быть реакция посольства США, Святенко отметила: "А вот мы пронаблюдаем".
https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761610814_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_ff058dc2cc26c4370722f9107012575e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, россия, московская городская дума
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США
Сенатор назвала правильным название "площади Защитников Донбасса" у посольства США