Рейтинг@Mail.ru
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/donbass-1789262746.html
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США - РИА Новости, 18.05.2022
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США
Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:55
2022-05-18T15:55
москва
сша
россия
московская городская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761610814_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6f73b79291081c22b77d7a75b820b3ec.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса".Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного парламента. Также столичные парламентарии попросили присвоить посольству США в России адрес на площади Защитников Донбасса."Мне кажется, хорошая идея", - сказала Святенко РИА Новости в среду. По ее мнению, это "правильно, мы поддерживаем то, что в Москве должна быть площадь Донбасса".Отвечая на вопрос, какой может быть реакция посольства США, Святенко отметила: "А вот мы пронаблюдаем".
https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761610814_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_ff058dc2cc26c4370722f9107012575e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, россия, московская городская дума
15:55 18.05.2022
 
Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США

Сенатор назвала правильным название "площади Защитников Донбасса" у посольства США

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса".
Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного парламента. Также столичные парламентарии попросили присвоить посольству США в России адрес на площади Защитников Донбасса.
город Кабул - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 19:28
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
"Мне кажется, хорошая идея", - сказала Святенко РИА Новости в среду. По ее мнению, это "правильно, мы поддерживаем то, что в Москве должна быть площадь Донбасса".
Отвечая на вопрос, какой может быть реакция посольства США, Святенко отметила: "А вот мы пронаблюдаем".
 
МоскваСШАРоссияМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала