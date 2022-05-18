https://ria.ru/20220518/donbass-1789262746.html

Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США

Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США - РИА Новости, 18.05.2022

Совфед поддержал название "площади Защитников Донбасса" у посольства США

Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса". РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:55

2022-05-18T15:55

2022-05-18T15:55

москва

сша

россия

московская городская дума

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сенатор от Москвы Инна Святенко назвала правильным предложение назвать территорию у американского посольства "площадью Защитников Донбасса".Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного парламента. Также столичные парламентарии попросили присвоить посольству США в России адрес на площади Защитников Донбасса."Мне кажется, хорошая идея", - сказала Святенко РИА Новости в среду. По ее мнению, это "правильно, мы поддерживаем то, что в Москве должна быть площадь Донбасса".Отвечая на вопрос, какой может быть реакция посольства США, Святенко отметила: "А вот мы пронаблюдаем".

https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html

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москва, сша, россия, московская городская дума