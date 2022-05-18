https://ria.ru/20220518/dollar-1789142992.html
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара - РИА Новости, 18.05.2022
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара
На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:18
2022-05-18T03:18
2022-05-18T09:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть торговых операций. Изменить это может лишь массовый переход к расчетам за ресурсы в нацвалютах, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, на текущий момент власти США сами дают странам основания для ухода из доллара. Путем “заморозки” золотовалютных резервов России они де-факто продемонстрировали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.По его словам, на данный момент это не особенно выгодно, однако в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50%.
https://ria.ru/20220517/kurs-1789122722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия, китай, доллар
03:18 18.05.2022 (обновлено: 09:25 18.05.2022)
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара
Эксперт Тузов: позиции доллара может подорвать переход стран на торговлю в нацвалютах