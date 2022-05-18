https://ria.ru/20220518/dollar-1789142992.html

Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара

Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара - РИА Новости, 18.05.2022

Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара

На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T03:18

2022-05-18T03:18

2022-05-18T09:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

россия

китай

доллар

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть торговых операций. Изменить это может лишь массовый переход к расчетам за ресурсы в нацвалютах, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, на текущий момент власти США сами дают странам основания для ухода из доллара. Путем “заморозки” золотовалютных резервов России они де-факто продемонстрировали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.По его словам, на данный момент это не особенно выгодно, однако в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50%.

https://ria.ru/20220517/kurs-1789122722.html

сша

россия

китай

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, китай, доллар