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Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара - РИА Новости, 18.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220518/dollar-1789142992.html
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара - РИА Новости, 18.05.2022
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара
На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:18
2022-05-18T09:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
россия
китай
доллар
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть торговых операций. Изменить это может лишь массовый переход к расчетам за ресурсы в нацвалютах, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, на текущий момент власти США сами дают странам основания для ухода из доллара. Путем “заморозки” золотовалютных резервов России они де-факто продемонстрировали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.По его словам, на данный момент это не особенно выгодно, однако в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50%.
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экономика, сша, россия, китай, доллар
03:18 18.05.2022 (обновлено: 09:25 18.05.2022)
 
Названо то, что выбьет почву из-под ног доллара

Эксперт Тузов: позиции доллара может подорвать переход стран на торговлю в нацвалютах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На данный момент доллар повсеместно используется в глобальных расчетах. Тому есть причины: в нем торгуются все мировые ресурсы и осуществляется большая часть торговых операций. Изменить это может лишь массовый переход к расчетам за ресурсы в нацвалютах, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По его словам, на текущий момент власти США сами дают странам основания для ухода из доллара. Путем “заморозки” золотовалютных резервов России они де-факто продемонстрировали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.

“Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность странно. Начнет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро", — объяснил эксперт.

По его словам, на данный момент это не особенно выгодно, однако в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50%.
Пункт обмена валют со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 20:23
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 63,6 рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАРоссияКитайДоллар
 
 
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