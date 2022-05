https://ria.ru/20220518/dogovor-1788792935.html

Договор о морском дне (1971)

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Договор о морском дне, Treaty onthe prohibition of the emplacement of nuclear weaponsand otherweapons ofmass destruction on the seabedand theocean floorand inthe subsoilthereof) – международный договор, разработанный Комитетом по разоружению в 1969-1970 годах по инициативе СССР. 7 декабря 1970 года был одобрен 25-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. 11 февраля 1971 года был открыт для подписания одновременно в Москве, Вашингтоне (США) и Лондоне (Великобритания). Вступил в силу 18 мая 1972 года.В настоящее время количество государств-участников договора – 94. Договор о морском дне относится к первым соглашениям, ограничившим территориальное развертывание оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. Состоит из преамбулы и 11 статей.Договор фиксирует признание государствами-участниками общей заинтересованности человечества в исследовании и использовании дна морей и океанов в мирных целях.Запрещает установку и размещение на дне морей и океанов и в его недрах за пределами 12-мильной прибрежной зоны оружия массового уничтожения, а также сооружений, пусковых установок и иных устройств, предназначенных для хранения, испытания или применения такого оружия.Государства-участники обязались не помогать, не поощрять и не побуждать какую-либо страну к осуществлению запрещенных действий и не участвовать каким-либо иным образом в такой деятельности.Для обеспечения соблюдения договора каждому государству-участнику предоставляется право проверки путем наблюдения. При наличии обоснованных сомнений относительно выполнения договорных обязательств предусматриваются консультации и сотрудничество заинтересованных сторон в отношении процедур проверки, включая в случае необходимости проведение инспекции. Если проверкой сомнения не устранены, вопрос может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН, который имеет право предпринять действия в соответствии с Уставом ООН.Проверка соблюдения договора проводится в соответствии с нормами международного права. В договоре подчеркивается, что никакое из его положений не должно истолковываться как подтверждающее или наносящее ущерб позиции любого государства-участника в отношении существующих международных конвенций, прав или претензий относительно прибрежных вод.За каждым участником предусматривается право выхода из договора. Уведомление о выходе подается за три месяца с указанием исключительных обстоятельств, которые данное государство рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы. Договор обязал участников продолжить переговоры о дальнейших мерах, направленных на предотвращение гонки других видов вооружений на дне морей и океанов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

