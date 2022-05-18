https://ria.ru/20220518/dnr-1789350254.html
Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР
Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР
Минобороны России за прошедшие сутки доставило более 130 тонн гуманитарной помощи ДНР, в течение среды будет доставлено еще 245 тонн гуманитарных грузов в ДНР,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:46
2022-05-18T21:46
2022-05-18T21:46
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны России за прошедшие сутки доставило более 130 тонн гуманитарной помощи ДНР, в течение среды будет доставлено еще 245 тонн гуманитарных грузов в ДНР, а также в Харьковскую область Украины, сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, всего со 2 марта 2022 года Россия доставила на Украину 20728,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и изделий медицинского назначения, проведены 1022 гуманитарные акции."В том числе за истекшие сутки одна – в ДНР, в ходе которой мирному населению передано 136 тонн гуманитарной помощи. 18 мая 2022 года проводится три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, в ходе которых населению передается 245 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788988100.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область
Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР
Мизинцев: Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР и Харьковскую область