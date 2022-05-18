https://ria.ru/20220518/dnr-1789332418.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 30 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 30 украинских националистов - РИА Новости, 18.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 30 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 30 украинских националистов. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:40

2022-05-18T19:40

2022-05-18T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 30 украинских националистов."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 30 украинских националистов, три огневые точки, одну 120-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", один БЛА "Фурия", один бронированный автомобиль и два штурмовых автомобиля "Пегас", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Отмечается, что также силы ДНР захватили одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", две бронированные машины и три грузовых транспортных средства.Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр